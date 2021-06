L’iPhone 12 a fait d’Apple le leader de la 5G, très loin devant Samsung !

Grâce aux ventes extrêmement soutenues d'iPhone 12, Apple a largement pris la tête des parts de marché sur les smartphones 5G. Samsung qui était pourtant précurseur avec ses flagship est très loin derrière, à la 4e place, derrière Oppo et Vivo. Le constructeur sud-coréen est néanmoins l'un de ceux qui progresse le plus vite dans les derniers trimestres.

Les bonnes ventes d'iPhone 12 se confirment dans le dernier rapport de la firme Strategy Analytics. Apple a ainsi vendu 52,2 millions de smartphones 5G dans les derniers mois de l'année 2020 – un record absolu, dans la période de fêtes de fin d'année très propices aux achats – ce qui représentait alors tout de même 40,7 % de parts de marché au niveau mondial. Depuis, les ventes d'iPhone 12 continuent de bien se porter, même si une fois la période des fêtes passée, le niveau de ventes a baissé de quelques 23% à 29,8% de parts de marché.

On reste en effet sur un volume de 40,4 millions d'appareils, ce qui est près du double de ce qu'a réussi à écouler Oppo, numéro 2 du classement avec 21,5 millions d'unités vendues sur le premier trimestre 2021 (15,8% de parts de marché). Les ventes d'Oppo se font talonner par celles de Vivo, toujours un ou deux points seulement derrière le premier. Enfin, Samsung est seulement à la 4e place, avec 17 millions de smartphones vendus et une part de marché de 12,5% sur le 1e trimestre 2021.

Apple a pris la tête du top 5 des vendeurs de smartphones 5G grâce à l'iPhone 12

Xiaomi ferme dans un mouchoir de poche le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones 5G avec une part de marché très proche de 12,2% au 1er trimestre 2021. Samsung a réussi à remonter la pente après être passé derrière Xiaomi dans le dernier trimestre de l'année 2020. Lorsqu'on regarde la croissance des différents constructeurs entre le dernier trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 une chose frappe immédiatement.

Les concurrents d'Apple ne se sont pas endormis, et ont au contraire connu des progressions de vente impressionnantes d'un trimestre sur l'autre. Ce qui est particulièrement vrai pour Samsung qui affiche une progression de 79% grâce aux bonnes ventes de Galaxy S21.

Strategy analytics explique :

“Samsung fait de bons résultats avec les nouveaux modèles 5G, comme le Galaxy S21 5G, S21 Ultra 5G et S21+ 5G en Corée du Sud, Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. Dans le même temps, Apple a plongé de 23% d'un trimestre sur l'autre, à la suite de l'explosion des ventes du 4e trimestre 2020 lorsque le nouvel iPhone 5G connaissait une popularité sans pareil comme cadeau pendant la saison des fêtes”.

Or, comment expliquer une telle situation alors que Samsung était précurseur sur la 5G dès le Galaxy S20, avec un produit plus d'un an avant l'iPhone 12 d'Apple ? La réponse tient sans doute à la taille d'un marché qui semble en passe de doubler en volume. Strategy Analytics poursuit : “nous prédisons que les envois de smartphones 5G au niveau mondial vont atteindre un record de 624 millions d'unités pour la totalité de l'année 2021 contre 269 millions pour la totalité de l'année 2020”.

Apple pourrait renforcer son leadership sur la 5G avec l'iPhone 13

Or, si l'on fait abstraction de la baisse consécutive à la période des fêtes, tout semble indiquer que les ventes d'iPhone 5G n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. En effet, Apple ne vend pas tout à fait les mêmes iPhone 12 partout. Les Etats-Unis font partie des rares pays où Apple propose des iPhone 12 compatible avec la 5G mmWave. Ces smartphones y représentent entre 30 et 35% des ventes totales d'iPhone 12.

Tout semble indiquer que Apple va profiter de l'iPhone 13 pour proposer la connectivité mmWave dans plus de pays. Ce qui pourrait de facto convaincre, on espère, les opérateurs d'aller plus vite sur leur déploiement du réseau 5G le plus rapide. En France, il semble néanmoins qu'il faudra encore être patient : la plupart des opérateurs accusent un retard sur le déploiement du coeur du réseau 5G et aucune date n'a encore été annoncée pour le réseau mmWave.

Reste qu'il y a de quoi être ébahi par la capacité d'Apple à commettre assez régulièrement ce genre d'exploits : devenir en quelques mois leader d'un marché sur lequel la marque était pourtant absente. Que pensez-vous de ces chiffres ? Pensez-vous que la popularité de l'iPhone 12 est limitée ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !

Crédits : Strategy Analytics