iPhone 13 Mini : voici le design du futur smartphone compact d’Apple

L'iPhone 13 Mini se dévoile ! Plusieurs mois avant la keynote, le smartphone petit format d'Apple est apparu dans une série de fuites. Sur base des informations disponibles, des graphistes ont réalisé de superbes rendus 3D montrant le design du téléphone et le nouvel agencement de l'appareil photo.

Il y a quelques jours, le blog indien MySmartPrice a mis en ligne des rendus de conception montrant le design des iPhone 13 standard et iPhone 13 Mini, les deux éditions les plus abordables de la gamme. Ces images récupérées depuis les lignes de production d'Apple confirment plusieurs éléments visuels très attendus sur les iPhone 13.

En se basant sur les rendus de fabrication, les designers de svetapple, un site slovaque consacré à Apple, ont réalisé de sublimes images 3D de l'iPhone 13 Mini. Conformément aux fuites, les graphistes ont légèrement réduit la taille de l'encoche. Sur les images, cette encoche est plus fine au niveau de la hauteur mais elle reste aussi large que celle des iPhone 12. In fine, la différence s'annonce presque imperceptible.

Voici le nouvel agencement de l'appareil photo des iPhone 13

Les rendus s'attardent aussi longuement sur le nouveau design de l'appareil photo arrière. Plutôt que de placer les deux capteurs à la verticale, Apple glisserait les objectifs à la diagonale. Il s'agirait d'une façon de distinguer les iPhone 13 des iPhone 12. Ce nouvel agencement pourrait aussi dépendre de l'ajout du scanner Lidar. Absent des rendus de MySmartPrice, le radar pour la réalité augmentée est visible sur les visuels de svetapple. Un flash LED complète le set up.

Comme prévu, l'iPhone 13 Mini s'annonce très proche de son prédécesseur, l'iPhone 12 Mini. On y retrouve les mêmes tranches plates façon iPhone 5, un dos tout de verre et des bordures uniformes autour de l'écran AMOLED. Comme l'an dernier, la marque devrait proposer une série de coloris acidulés, dont un rouge vif du plus bel effet.

En dépit des ventes désastreuses de l'iPhone 12 Mini, Apple prévoit bien d'annoncer un nouveau smartphone compact cette année. Par contre, les fuites assurent que l'iPhone de petite taille ne serait plus prévu dans la gamme de 2022. Il n'y aurait donc pas d'iPhone 14 Mini. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : svetapple.sk