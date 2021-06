iPhone 13 : Apple va lancer 7 modèles différents cette année !

Les iPhone 13 viennent d'apparaître dans la base de données d'un organisme de certification d'Europe de l'Est. Plusieurs mois avant la keynote, la fuite révèle l'existence d'un total de 7 modèles différents. Cette fuite confirme aussi le lancement des smartphones d'Apple dans le courant du mois de septembre, conformément au calendrier habituel de la marque.

Les iPhone 13 ont fait une apparition remarquée dans la base de données de l'Eurasian Economic Commission (ECC), un organisme de certification pour les pays d'Europe de l'Est. En miroir de la FCC aux Etats-Unis, l'organisme est chargé d'examiner et de certifier tous les produits électroniques qui seront disponibles sur le marché dans un avenir proche.

Tout d'abord, l'apparition des iPhone 13 confirme la fenêtre de sortie de cette nouvelle génération de smartphones. En effet, un terminal n'apparait dans la base de données d'un organisme de certification qu'une fois que design, fiche technique et composants ont été finalisés par le constructeur. L'an dernier, les iPhone 12 n'avaient été certifiés que dans le courant des vacances d'été.

Apple n'a pas pris de retard : les iPhone 13 arrivent en septembre !

En dépit de la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie de l'électronique, Apple n'a pas accumulé de retard sur son calendrier de production cette année. Fidèle à ses habitudes, le géant de Cupertino devrait annoncer les iPhone 13 début septembre pour une sortie sur le marché à la fin du mois. L'an dernier, la pandémie de Covid-19 avait contraint le groupe californien à différer le lancement des iPhone 12 de plusieurs semaines.

De plus, la base de données de l'Eurasian Economic Commission révèle l'existence de 7 variantes d'iPhone 13. Les terminaux sont références via les noms de code suivants : A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643, A2645. Au total, Apple devrait décliner son nouvel iPhone en 7 configurations de stockage et de mémoire différentes.

Du reste, l'iPhone 13 devrait être proposé en 4 éditions : un iPhone 13 mini, un iPhone 13 standard, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. L'ECC confirme la présence de la mise à jour iOS 14 lors de la sortie. Les smartphones pourront probablement passer à iOS 15, dont les nouveautés ont récemment été dévoilées, dès leur arrivée sur le marché.