Apple : pas de lancement d’iPhone 14 Mini en 2021 après l’échec du 12 Mini

Apple ne lancerait pas d'iPhone 14 Mini en 2022. Après l'échec de l'iPhone 12 Mini, le géant de Cupertino abandonnerait définitivement le format compact avec écran 5,4 pouces. La firme miserait plutôt sur une gamme avec des écrans plus grands. Par contre, Apple commercialiserait un iPhone 13 Mini d'ici quelques mois.

Fin 2020, Apple a créé la surprise en dévoilant une quatrième déclinaison de l'iPhone 12. En plus de l'iPhone 12 standard, de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max, la firme californienne a lancé l'iPhone 12 Mini. Ce modèle plus abordable (seulement 809€) est construit autour d'un écran de 5,4 pouces.

Malgré ses atouts, l'iPhone 12 Mini n'a pas rencontré le succès escompté. Face aux ventes catastrophiques, le géant américain s'est résolu à réduire la production de 12 Mini pour tout miser sur les variantes Pro, qui rencontrent un succès colossal. Apple a même réduit le prix du petit iPhone de 60€. En dépit de l'échec du smartphone petit format, Apple n'envisage pas de faire une croix sur le futur iPhone 13 Mini. Comme l'an dernier, la marque lancera une édition de taille réduite.

Les iPhone 14 mesureraient entre 6,1 et 6,7 pouces

D'après les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait changer son fusil d'épaule dès l'année 2022. Plutôt que de commercialiser un iPhone de 5,4 pouces, deux iPhone de 6,1 pouces et un iPhone géant de 6,7 pouces comme en 2020, la firme de Cupertino va plutôt capitaliser sur des smartphones avec de grands écrans.

La future gamme d'iPhone 14 se composerait d'abord deux modèles d'iPhone de 6,1 pouces. L'une des variantes serait orientée milieu de gamme (iPhone 14 standard) tandis que l'autre serait réservée au haut de gamme (iPhone 14 Pro).Apple complèterait cette nouvelle génération avec deux iPhone 14 construits autour d'un écran de 6,7 pouces. Là encore, une édition serait plus abordable tandis que l'autre serait plus premium (iPhone 14 Pro Max).

Avec cette future gamme, Apple devrait contenter les consommateurs qui recherchent un téléphone de type phablette à prix doux. Actuellement, les personnes en quête d'un iPhone abordable doivent se tourner vers des écrans réduits. Pour une dalle de 6,7 pouces, ils consommateurs doivent se tourner vers le ultra premium. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac