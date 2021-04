iPhone 13 Mini : un prototype confirme le design du double capteur photo

L'iPhone 13 Mini se retrouve une nouvelle fois sur les feux des projecteurs. Plusieurs mois avant la keynote, une photo volée montrant un prototype du smartphone compact d'Apple est apparue sur la toile. La photo révèle le design de l'iPhone, dont la nouvelle disposition des capteurs photo au dos.

Avec les iPhone 13, Apple ne devrait pas inaugurer d'importants changements de design. Cette nouvelle génération, souvent considérée comme intermédiaire par les fuites, devrait se rapprocher des iPhone 12. On y trouvera ainsi des bords plats et anguleux, une encoche et un appareil photo logé dans un bloc carré sur la face arrière.

Néanmoins, le géant de Cupertino pourrait cependant introduire quelques changements. D'après les derniers rendus apparus sur Internet, les iPhone 13 standard et iPhone 13 Mini se distingueraient par le nouveau design de leur appareil photo.

Pas de scanner Lidar sur l'iPhone 13 Mini ?

Plutôt que de disposer les capteurs photo dorsaux à la verticale sur la partie de gauche du bloc photo, comme c'était le cas l'an dernier sur les iPhone 12 et 12 Mini, Apple place les modules à la diagonale. Sur la partie de droite, le groupe californien glisse le flash LED.

La photo d'un prototype d'iPhone 13 Mini, mise en ligne sur Sina Weibo, et relayée par Gizchina, confirme le nouvel emplacement des objectifs photo. Avec les capteurs disposés de cette façon, le rendu final se rapproche de celui d'un iPhone 12 Pro ou Pro Max. On remarquera que les modules semblent légèrement plus imposants que ceux de l'iPhone 12 Mini.

Notez l'absence du radar Lidar. Pourtant, plusieurs fuites affirment qu'Apple va généraliser le scanner pour la réalité augmentée sur tous les modèles d'iPhone 13. Sur le bloc photo, ce troisième capteur, de taille réduite sur les iPhone 12 Pro et Pro Max, est aux abonnés absents.

Evidemment, Apple est libre de changer son fusil d'épaule dans les mois à venir jusqu'à la production de masse des iPhone 13. Il n'est pas rare que le fabricant décide au dernier moment d'intégrer ou d'enlever une fonctionnalité. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Gizchina