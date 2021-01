iPhone 12 Mini : les premières ventes du petit smartphone déçoivent

Apple a lancé en octobre sa nouvelle gamme de smartphones composée de quatre produits : les iPhone 12. Les premiers chiffres de ventes livrés par Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) sont bons dans l’ensemble. Toutefois, celles de l’iPhone 12 Mini déçoivent.

Il est l’heure de tirer le premier bilan pour l’iPhone 12. Le cabinet CIRP a en effet analysé les ventes américaines de la nouvelle gamme de smartphones d’Apple au moins d’octobre et novembre 2020. Il livre aujourd'hui ses résultats. Les derniers produits de la marque de Cupertino riment avec succès. Néanmoins, on s’aperçoit que l’iPhone 12 Mini n’en bénéficie pas.

Sur ces premiers mois de commercialisation, CIRP indique que 76% des iPhone vendus dans le commerce sont de nouveaux produits (de la gamme 12). Un excelle score. A titre de comparaison, l’iPhone 11 représentait 69% des ventes en septembre 2019. Mais ce chiffre est à relativiser, puisque la commercialisation de la gamme iPhone 12 s’est faite en deux temps, contrairement celle de l’iPhone 11.

On note que c’est bien l’iPhone 12 classique qui est le plus populaire de la gamme. Le téléphone « basique » du catalogue Apple représente en effet 27% des ventes sur ces deux mois. Les modèles Pro et Pro Max, plus chers, sont eux aussi très populaires, combinant à eux deux 20% des ventes de terminaux.

L'iPhone 12 Mini en concurrence avec l'iPhone 11

En revanche, la vie est un peu moins rose pour l’iPhone 12 Mini. Le petit téléphone de 5,2 pouces ne représente que 6% des ventes. C’est peu, surtout pour un produit qui misait sur son originalité, à savoir sa petite taille. Le cabinet explique toutefois que ce n’est pas son format qui est à pointer du doigt, mais le fait que l’iPhone XR et l’iPhone 11, toujours vendus, sont légèrement moins chers que le Mini et attirent donc plus le consommateur.

Avec ce modèle, Apple espérait séduire une partie des consommateurs réclamant le retour des petits écrans. Si le smartphone est bon en lui-même, son format n’est toutefois plus adapté en 2021, comme nous l'avons noté dans notre test. Nous n’avons là que des premiers chiffres et il faudra tout de même attendre quelques mois afin de déterminer une vraie tendance concernant la popularité de ces nouveaux iPhone.