L’iPhone 12 aura très probablement une encoche Face ID plus fine : l’info a pris du poids après que des schémas détaillés de l’encoche aient fait surface. Une vidéo donne vie à cette encoche et permet d’en avoir un premier aperçu proche de la réalité.

On vous parlait hier de schémas d’une encoche Face ID plus fine pour l’iPhone 12, repris par le leaker John Prosser. A peine 24 heures plus tard, le youtubeur EverythingApplePro a mis en ligne une vidéo avec des rendus de cette encoche.

Le youtubeur se dit surpris, à en croire les schémas, que les composants du capteur et le haut parleur soient simplement réorganisés dans un arrangement plus compact. Selon lui, cette encoche ne sera donc pas, techniquement, plus « fine » mais surtout « plus étroite ».

Pour autant, impossible de dire si ces capteurs, dont la taille ne change pas, ont, ou non, été améliorés. De l’iPhone X à l’iPhone 11 Pro Max, les capteurs de l’encoche FaceID n’ont pas changé de format. Le déverrouillage est néanmoins devenu plus fiable et rapide de génération en génération.

Ainsi, il est difficile de dire si ces composants sont les mêmes sur l’iPhone 12 que ceux que l’on trouve sur l’iPhone 11. Etant donné que l’on ne peut pas forcément savoir quels sont leurs caractéristiques intrinsèques à partir de croquis sur un schéma. Reste une épineuse question : Apple aurait-il pu faire ce changement il y a déjà une ou deux générations ?

Selon Everything Apple Pro la réalité est sans doute plus complexe, et l’on manque d’informations pour le dire. Changer la forme d’un composant implique de changer le design de nombreux autres – il n’est pas impossible que des considérations économiques s’y soient également mêlées…

