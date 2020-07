iPhone 12 : leur capacité de batterie n’aurait rien d’impressionnant

Les capacités de batterie des iPhone 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max semblent avoir fait surface sur le net. On constate des capacités en baisse sur l’ensemble de la gamme par rapport aux iPhone 11. Difficile, pour autant, de tirer des conclusions sur leur autonomie.

A en croire le site MySmartPrice, les capacités de batterie des iPhone 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max ne font pas cette année dans le superlatif. La gamme iPhone 11 envoie pourtant du lourd dans ce rayon avec des capacités de batterie qui commencent à plus de 3000 mAh pour l’iPhone 11 classique (3110 mAh). L’iPhone 11 Pro est à 3046 mAh. Quand à l’iPhone 11 Pro Max, on frôle les 4000 mAh de peu (3969 mAh).

iPhone 12 : difficile de se prononcer sur leur autonomie

Pourtant, sur l’iPhone 12, ces capacités seraient revues à la baisse sur les quatre modèles attendus. Ainsi à en croire des documents de certification repris par MySmartPrice, les capacités de batterie de la gamme seraient les suivantes :