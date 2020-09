iPhone 12 Pro : Apple utiliserait un scanner LIDAR conçu par Sony

Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max seraient bien équipés d’un scanner LIDAR dédié à la réalité augmentée. D’après une fuite, le capteur serait conçu par Sony et serait similaire à celui qui équipe déjà les iPad Pro 2020.

Début d’année, Apple a lancé un nouvel iPad Pro. Cette nouvelle version se distingue notamment de la précédente par l’intégration d’un scanner LIDAR (Light detection and ranging, soit détection et estimation de la distance par la lumière en français) . Ce capteur permet de calculer la profondeur de champ en projetant despoints laser et de modéliser l’environnement. Le module améliore énormément le rendu de la réalité augmentée, un des fers de lance de Tim Cook, PDG d’Apple.

Sur le même sujet : Apple réserverait la 5G ultra rapide au modèle le plus cher, l’iPhone 12 Pro Max

Scanner LIDAR et écran 120 Hz pour les iPhone 12 Pro, ça se confirme

D’après les rumeurs apparues au cours des derniers mois, Apple devrait réutiliser ce capteur LIDAR sur certains modèles d’iPhone 12. Selon les informations recueillies par Fast Company, un média américain, le scanner sera réservée aux iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, les deux modèles plus haut de gamme.

Fabriqué par Sony, expert des modules photo, ce scanner permet à l’iPhone de « mieux différencier le premier plan et l’arrière-plan » et de « créer des effets améliorés pour le mode Portrait » notamment. Fast Company évoque notamment d’importantes améliorations pour le mode Bokeh. Le scanner permettra d’éviter les flous disgracieux par exemple. Sans surprise, le scanner LIDAR est aussi destiné aux applications basées sur la réalité augmentée.

Dans un second temps, le rapport de Fast Company confirme aussi l’intégration d’un écran 120 Hz sur les iPhone 12 Pro et Pro Max. Aux dernières nouvelles, Apple hésitait pourtant encore à intégrer l’écran 120 Hz. La marque craindrait en effet de ne pas obtenir suffisamment de circuits intégrés de pilote pour écran 120 Hz dans les temps.

Pour mémoire, Apple dévoilera les iPhone 12 lors d’une keynote prévue dans le courant du mois d’octobre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Fast Company