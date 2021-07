iPad mini 6 : Apple miserait sur le SoC A15 des iPhone 13 et un port USB-C

L'iPad mini 6 continue de se dévoiler. D'après une nouvelle fuite, la tablette d'Apple serait alimentée par le SoC A15 Bionic, le même chipset que les nouveaux iPhone 13. Outre son design moderne qui s'inspire des iPad Air, l'ardoise tactile serait équipée d'un port USB-C et d'un Smart Connector pour connecter un clavier.

Apple travaille actuellement sur un nouvel iPad mini. D'après les différentes fuites apparues sur la toile au cours des derniers mois, cet iPad mini 6 serait visuellement très proche des derniers iPad Air. On y trouverait notamment un lecteur d'empreintes digitales Touch ID intégré sur un bouton sur la tranche. Dans la foulée, Apple abandonnerait les larges bordures qui cerclent l'écran tactile.

D'après les informations obtenues par 9to5Mac, Apple ne se contenterait pas de moderniser le design de l'iPad mini 6. Cette nouvelle génération s'accompagnerait aussi d'une refonte de ses composants. Plutôt que de miser sur un SoC d'ancienne génération, Apple utiliserait le SoC A15 Bionic. Il s'agit du chipset gravé en 5 nm qui fera son entrée sur le marché avec les iPhone 13.

Apple abandonne le port Lightning pour l'USB-C

Citant des sources proches du dossier, le média affirme qu'Apple travaille aussi sur un SoC A15X encore plus puissant. Ce chipset pourrait faire son apparition sur d'autres iPad dans les mois à venir. On pense notamment à de futur iPad Air. L'iPad mini 6 se distinguera aussi de ses prédécesseurs grâce à un port USB-C à la place du traditionnel connecteur Lightning. Grâce à ce port, déjà présent sur l'iPad Pro et sur le dernier iPad Air, la tablette sera compatible avec une foule d'accessoires.

Enfin, la fuite annonce l'arrivée la présence d'un Smart Connector. Ce connecteur magnétique permettra de fixer un clavier physique de type Magic Keyboard sur l'iPad mini. De facto, cette nouvelle génération se veut plus orientée sur la productivité que les précédentes iPad mini, souvent relégué à la consultation. 9to5Mac estime d'ailleurs qu'Apple va lancer une gamme d'accessoires compatibles avec la tablette.

D'après de précédentes informations relayées par Bloomberg, Apple pourrait annoncer l'iPad mini dans le courant de l'automne 2021. Si les fuites se confirment, il pourrait s'agir de la plus importante refonte de la gamme iPad mini.

Source : 9to5Mac