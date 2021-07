iPad mini : Apple va enfin moderniser le design de la tablette

Apple s'apprête enfin à moderniser le design de l'iPad mini. En automne 2021, le géant de Cupertino annoncerait une sixième génération de tablettes bien différente des précédentes. Cet iPad mini 6 serait très proche des derniers iPad Air. Apple abandonnerait ainsi le bouton Home et le port Lightning.

Au cours des derniers mois, de nombreuses fuites sont venues prophétiser l'arrivée d'un nouvel iPad mini. Par exemple, Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste capable de prédire les plans d'Apple, a annoncé la sortie d'un nouvel iPad de petite taille dans le courant du second semestre de 2021.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source intarissable d'informations sur les plans d'Apple, abonde dans le même sens. Le journaliste assure que l'iPad mini de sixième génération sera présenté en automne. On peut tabler sur une annonce autour de novembre si Apple reste fidèle à ses habitudes en matière de calendrier.

Pas de bouton Home, Apple Pencil, port USB-C…l'iPad mini 2021 ressemblera beaucoup à l'iPad Air

Pour la première fois depuis 2012, Apple aurait décidé de revoir de fond en comble le design de l'iPad mini. La marque abandonnerait le bouton Home avec Touch ID intégré et l'écran avec les bordures épaisses comme des trottoirs. La tablette troquerait aussi le port Lightning vieillissant contre un port de recharge USB-C.

De facto, ce nouvel iPad mini sera plus proche de l'iPad Air lancé en 2020. Sur les deux modèles, Apple loge le lecteur d'empreintes digitales Touch ID sur un bouton sur la tranche. Pas de reconnaissance faciale Face ID sur la tablette d'entrée de gamme. Parmi les autres options annoncées, on trouve la compatibilité avec l'Apple Pencil, le stylet dédié conçu par Apple.

Pour Mark Gurman, il s'agirait tout simplement de « la plus grande refonte de l’histoire » de l’iPad mini. Aux dernières nouvelles, il pourrait aussi s'agir de la dernière refonte de la gamme. Il se murmure qu'Apple souhaiterait remplacer l'iPad mini par un iPhone pliable dès 2023. Cet iPhone avec écran pliable serait compatible avec l'Apple Pencil. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

