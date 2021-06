iPad Mini : la nouvelle version pourrait abandonner le bouton Home

Apple serait en train de plancher sur une nouvelle version de l’iPad Mini, selon Bloomberg. Une grosse mise à jour au niveau du design serait au programme et la tablette verrait son bouton Home disparaître sur sa façade.

Apple préparerait-il une nouvelle version de l’iPad Mini ? La dernière en date a été dévoilée en 2019 et il se pourrait bien que 2021 signe le grand retour de la petite tablette. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino serait bien au travail sur un modèle repensé.

Le site affirme qu’ainsi qu’Apple prévoirait de lui offrir un tout nouveau design, une première depuis cinq ans. Ce produit serait plus proche des iPhone au niveau du visuel avec un dos en verre et des bords beaucoup plus fins. Apple serait également en train de faire des tests pour supprimer le bouton d’accueil afin d’économiser la place sur les bords et de proposer une utilisation plus moderne de l’ardoise tactile.

Pour l’instant, le développement n’en est qu’à ses débuts, mais Apple serait confiant dans son produit. En effet, la pandémie a eu une conséquence inattendue pour les tablettes de la marque qui on vu leurs ventes bondir de 43% en un an. Il n’est donc pas étonnant de voir la firme de Cupertino essayer de relancer la machine iPad Mini.

Un nouvel iPad Pro en 2022 ?

Dans le même temps, Bloomberg évoque le futur iPad Pro. Pour rappel, le dernier en date a été présenté il y a peu et est équipé d’un processeur M1. Apple serait déjà au travail sur le prochain et pourrait y apporter des technologies bienvenues, comme la recharge sans fil et MagSafe, comme sur les derniers iPhone en date.

Plus encore, ce nouvel iPad Pro pourrait proposer la recharge inversée afin de réalimenter votre iPhone uniquement avec votre tablette. Toutefois, le site précise bien que les plans d’Apple peuvent changer avec le temps, étant donné que nous ne sommes encore qu’au tout début du processus. L'objectif évoqué est l'année 2022.

Dans tous les cas, il y a peu de chances de voir ces deux nouveaux produits lors de la conférence d’ouverture du WWDC qui se tiendra le 7 juin prochain. Toutefois, on pourrait y voir des MacBooks Pro.

Source : Bloomberg