iPad Mini 6 : écran 8,3″, bordures plus petites, pas de bouton Home, son design se dévoile

Une rumeur indique qu’Apple s’inspirera du design de l’iPad Air 2020 pour confectionner l’iPad Mini 6 attendu durant l’automne 2021. Conséquence principale : la taille de l’écran passerait de 7,9 pouces à 8,3 pouces. Pour cela, les bordures seraient plus fines, le bouton Home serait supprimé et le lecteur d’empreinte serait déplacé.

En 2019, Apple dévoilait l’iPad Mini 5. Une tablette qui reprenait en très grande partie le design du premier iPad Mini sorti en 2012 (lui-même inspiré du design de l’iPad classique sorti en 2010). Il s’agit clairement de la dernière gamme de tablettes d’Apple à ne pas avoir bénéficié d’une vraie modernisation depuis son lancement.

En effet, les iPad Pro ont largement évolué en 2018 avec un design sans bordure. L’iPad classique a vu la taille de son écran légèrement augmenter en 2019 (mais il a gardé Touch ID). Et l’iPad Air a imité les iPad Pro en supprimant le bouton Home en façade pour bénéficier d’une surface d’affichage plus grande. Pas de Face ID ici, contrairement aux iPad Pro, mais un Touch ID situé sur la tranche, sous le bouton de mise en marche.

Un écran de 8,3 pouces pour l'iPad Mini 6 en réduisant les bordures

Il est donc grand temps que l’iPad Mini bénéficie aussi d’une mise à jour ergonomique. Nous avons évoqué le sujet à plusieurs reprises dans nos colonnes. Une première fuite confirmait en mai l’arrivée d’une nouvelle version en 2021. Une seconde affirmait que Touch ID ne serait plus présent en façade. Et une troisième indiquait qu’il s’inspirerait de l’iPad Air 2020, sans pour autant préciser à quel point. Ross Young, analyste spécialisé sur le marché des écrans, a publié sur son compte Twitter un message où il annonce la taille de la dalle de l’iPad Mini 6 : 8,3 pouces. Soit une augmentation de 5 %. Dit comme cela, ce n’est pas très impressionnant. Mais, à l’usage, le gain en confort devrait être sensible.

Il confirme que cette amélioration de la taille d’écran n’est pas due à une augmentation des dimensions de la tablette, mais bien à une réduction des bordures autour de l’écran et à la suppression du bouton Home, qui héberge normalement Touch ID. Contrairement aux iPro, nous ne pensons pas que l’iPad Mini adoptera (encore) Face ID, mais continuera d’utiliser un lecteur d’empreinte digitale. Il devrait être situé sur la tranche supérieure, comme sur le dernier iPad Air.

Rappelons aussi que l’iPad Mini 6 devrait embarquer un SoC Apple A15 qui animera les iPhone 13 (eux aussi attendus cet automne). La tablette devrait donc être très puissante. En outre, elle pourrait, elle aussi, abandonner le port Lightning pour un port USB type-C standard, comme l’iPad Air 2020. Enfin, le Smart Connector arriverait enfin sur l’iPad Mini, le rendant compatible avec les Magic Keyboard (dont une version plus petite pourrait accompagner le lancement de cette tablette).