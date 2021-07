Xiaomi Mi Pad 5 : voici un aperçu du design de la tablette

La Xiaomi Mi Pad 5, la prochaine tablette Android de la marque chinoise, continue de se dévoiler. Alors qu'aucune date de lancement n'a encore fuité, un schéma montrant l'ardoise tactile est apparu sur la toile. On y découvre un premier aperçu du design de la tablette de Xiaomi.

Après le Mi Pad 4, que nous avons testé, et le Mi Pad 4 Plus, Xiaomi s'apprête à commercialiser une nouvelle génération de tablettes haut de gamme. D'après les dernières informations apparues sur la toile, cette nouvelle génération de Mi Pad sera déclinée en trois versions allant de l'abordable au haut de gamme.

Alors que les fuites concernant les Mi Pad 5 se multiplient, un schéma technique de la tablette a été partagé par ITHome. Ce dessin offre le premier aperçu que nous ayons du design des tablettes de Xiaomi. Néanmoins, on vous invite à prendre cette fuite avec des pincettes, ITHome n'étant pas en mesure de confirmer l'authenticité de la fuite pour le moment.

Clavier physique, stylet…le Xiaomi Mi Pad 5 continue de se dévoiler

Quoi qu'il en soit, la tablette illustrée est construite autour d'un écran tactile cerclé de larges bords uniformes. Xiaomi mise visiblement sur des tranches plates et anguleuses. Sur la bordure du dessus, on aperçoit deux trous. Ils sont probablement dédiés à la caméra avant et au capteur de proximité, avance ITHome.

Sur la tranche de gauche, on distingue un connecteur permettant d'attacher un clavier physique et la pochette de protection. Á droite, un support magnétique devrait visiblement permettre de recharger un stylet sans fil en le collant contre la tablette.

Au dos, la tablette arbore un double capteur photo logé dans un bloc de forme carré. Enfin, on aperçoit quatre haut-parleurs et un port de recharge USB-C situé sur la face inférieure. Le bouton d'alimentation est situé dans le coin supérieur droit et le bouton de volume est situé à droite.

Côté fiche technique, les Mi Pad 5 devraient embarquer un Snapdragon 888 de Qualcomm, deux batteries de 4 260 mAh et un écran LCD 120 Hz. On vous en dit plus dès que possible sur les Mi Pad 5. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source: ITHome