La nouvelle fonction phare des AirPods n’est pas disponible en France

Les utilisateurs européens sont privés de la fonction de traduction en temps réel d'Apple pour les AirPods. Basée sur l'IA, elle ne respecte pour l'instant pas les lois de l'UE sur la protection des données. Mais ce ne pourrait être que partie remise.

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a annoncé les AirPods Pro 3, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme. Ce produit ne révolutionne pas grand-chose en matière de design ou de qualité audio (à part pour la réduction active du bruit), mais bénéficie de quelques fonctionnalités inédites. Parmi elles, la traduction en temps réel est l'une des plus importantes. Mais on ne pourra pas en profiter chez nous.

Si la traduction instantanée des AirPods prend en charge plusieurs langues européennes, comme l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand (ainsi que le portugais du Brésil), elle est désactivée en Europe, nous informe Apple. “La traduction en direct avec les AirPods n'est pas disponible si vous êtes dans l'UE et que le pays ou la région de votre compte Apple se trouve également dans l'UE”, fait savoir la firme, sans apporter d'explications sur les raisons de cette absence.

Une fonction qui nécessite des AirPods, et un iPhone

On peut toutefois facilement deviner que c'est la réglementation européenne sur la protection des données qui empêche Apple de déployer cette fonction au sein de l'UE. Celle-ci est stricte quant au traitement des informations personnelles, et voir des conversations passer par la moulinette d'une IA nécessite sans doute une autorisation explicite des utilisateurs ou d'obtenir le feu vert de la part des autorités européennes avant d'être déployée. Mais on peut espérer la voir arriver dans nos contrées d'ici à quelques semaines ou mois, comme bien des fonctions d'IA qui sont rendues disponibles plus tard en Europe.

La traduction en temps réel n'est pas intégrée directement aux écouteurs, mais fait partie d'iOS 26. Il faut donc un iPhone mis à jour pour en bénéficier. Par contre, cette option n'est pas exclusive aux seuls AirPods Pro 3. Quand elle sera enfin déployée en Europe, vous pourrez aussi y accéder avec des AirPods Pro 2 et des AirPods 4 avec la dernière version du firmware installée.