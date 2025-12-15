Les futures fonctionnalités des iPhone dévoilées par le code source d’iOS 26

Une version interne d’iOS 26 a fuité. Celle-ci inclut des indices sur les futures fonctionnalités intégrées aux prochaines versions du système d’exploitation. Elles concernent non seulement iOS 26.4, mais également certaines des moutures qui vont suivre. Voici ce que votre iPhone pourra bientôt faire.

La semaine dernière, Apple a déployé la dernière mise à jour d’iOS. Elle est numérotée 26.2. Si vous ne l’avez pas installée, nous ne saurions trop vous conseiller de le faire. En effet, elle inclut plusieurs fonctions importantes, notamment la traduction automatique d'une conversation multilingue par les AirPods, une fonction bloquée en Europe jusqu’à présent. Apple a également apporté quelques améliorations à Music (affichage des paroles hors ligne, par exemple), Podcasts, Jeux (nouveaux filtres pour rechercher de nouveaux jeux, meilleure prise en charge des manettes), Freeform, AirDrop, Maison, etc. Attention, elle pèse 1,64 Go. Et elle est compatible avec tous les appareils qui prennent en charge iOS 26.

Cette mise à jour n’intègre pas encore la version de Siri alimentée par Gemini. Celle-ci est attendue avec iOS 26.4 dont le déploiement devrait avoir lieu au printemps prochain. Et, selon Mark Gurman, la recherche vocale avec Siri n’arriverait qu’avec iOS 27, qui sera présenté à la prochaine WWDC d’Apple, puis déployé avec les iPhone 18. Bien sûr, Siri ne sera pas la seule application d’iOS à profiter d’une mise à jour. Quelles sont les autres ? Une fuite en provenance d’Apple dévoile en partie ce que la firme nous réserve en 2026 et en 2027.

Voici les nouveautés attendues dans votre iPhone en 2026 et 2027

Cette fuite prend la forme d’une version spéciale d’iOS 26. Celle-ci est habituellement réservée à un usage interne. Mais elle est sortie de Cupertino et a été décortiquée par nos confrères de Macworld. Ces derniers ont découvert dans le code source une multitude de références à des améliorations prévues dans iOS 26.4, iOS 27 et même iOS 28. Nous retrouvons parmi ces références plusieurs rumeurs déjà annoncées précédemment, dont la nouvelle version de Santé avec son assistant intelligent qui devrait faire l’objet d’un abonnement spécifique. Nous en avons déjà parlé dans nos colonnes.

Parmi les découvertes de Macworld, citons également :