iOS 27 pourrait vous laisser choisir parmi ces IA sur iPhone dès cet automne

Jusqu'ici, ChatGPT était le seul modèle IA tiers intégré à Apple Intelligence. iOS 27 pourrait changer tout ça en ouvrant le système à d'autres acteurs. Google et Anthropic feraient déjà partie des partenaires testés en interne.

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Crédits : Phonandroid

Apple tarde à convaincre sur le terrain de l'intelligence artificielle. Depuis le lancement d'Apple Intelligence, la firme de Cupertino peine à rivaliser avec Google ou Microsoft. Leurs outils IA sont déjà profondément intégrés à leurs systèmes d'exploitation respectifs. iOS 27 pourrait marquer un tournant. Des nouveautés majeures se précisent semaine après semaine, et certaines pourraient redessiner en profondeur le fonctionnement d'Apple Intelligence sur iPhone et Mac.

Jusqu'ici, ChatGPT était le seul modèle tiers autorisé à alimenter Apple Intelligence. Cet accord exclusif avec OpenAI limitait les choix des utilisateurs d'iPhone. Google a récemment confirmé son partenariat avec Apple pour alimenter la prochaine version de Siri, c'est un premier pas vers une ouverture de l'écosystème. Avec iOS 27, cette ouverture pourrait aller bien plus loin. Google et Anthropic, le créateur de l'IA Claude, feraient déjà partie des partenaires testés en interne par la firme.

Apple ouvrirait Apple Intelligence à plusieurs modèles IA tiers dans iOS 27

Selon Bloomberg, Apple prépare un système baptisé « Extensions » pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Ce dispositif permettrait à des modèles IA tiers de prendre en charge Siri. Les Outils d'écriture et Image Playground seraient également concernés, élargissant l'intégration bien au-delà du simple assistant vocal. Pour activer un modèle tiers, les utilisateurs devront installer l'application correspondante depuis l'App Store. Ils pourront ensuite sélectionner leur préférence directement dans les Réglages de leur appareil. La firme envisagerait aussi des voix Siri distinctes selon le modèle actif. Cette option permettrait d'identifier clairement quelle IA répond à chaque instant, selon le service choisi par l'utilisateur.

Ce changement marque une rupture nette avec la logique actuelle d'Apple. Le géant américain a toujours maintenu un contrôle strict sur son écosystème. Faire de ChatGPT le seul partenaire IA externe autorisé en était l'exemple le plus récent. Avec les Extensions, des acteurs comme Google et Anthropic pourraient rejoindre cette liste dès cet automne. Les développeurs souhaitant proposer leur modèle devront passer par l'App Store pour ajouter la compatibilité requise. Apple conserverait un droit de regard sur les partenaires autorisés.


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