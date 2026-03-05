Le forum LeakBase démantelé par Europol, un géant de la cybercriminalité disparaît

Europol annonce le démantèlement de LeakBase, un important forum servant aux pirates à divulguer des données personnelles volées. Une action coordonnée dans plusieurs pays a permis des arrestations et des perquisitions.

Gros coup de filet pour Europol. En collaboration avec le FBI aux États-Unis, l'agence européenne de police criminelle fait savoir que le forum en ligne de trafic de données volées LeakBase a été démantelé. “La plateforme combinait les fonctionnalités d'un forum et d'un espace de discussion, permettant aux cybercriminels d'acheter, de vendre et d'échanger des données compromises”, précise l'organisation.

LeakBase gérait une vaste archive constamment mise à jour de bases de données piratées, compilant aussi bien les fuites historiques que les données récemment compromises. De très nombreuses combinaisons adresse e-mail/mot de passe ainsi que d'autres types d'identifiants d'accès permettant la prise de contrôle de comptes, la fraude et des cyberattaques y étaient accessibles. Avec 142 000 utilisateurs inscrits, 32 000 publications et plus de 215 000 messages privés, la plateforme était une plaque tournante de la cybercriminalité.

Les pirates les plus actifs de LeakBase arrêtés

“Le 3 mars, les forces de l'ordre ont mené des opérations coordonnées dans plusieurs juridictions, comprenant des arrestations, des perquisitions et des interventions discrètes. Une centaine d'opérations ont été menées dans le monde, dont des mesures visant 37 des utilisateurs les plus actifs des plateformes”, nous apprend Europol.

L'opération s'est poursuivie le 4 mars avec une phase de perturbation technique, consistant en la saisie du domaine du forum et en son remplacement par une page d'accueil des forces de l'ordre. Europol annonce entrer désormais dans une phase de prévention visant à dissuader toute nouvelle activité criminelle et à sensibiliser aux conséquences de la cybercriminalité.

“Cette opération démontre qu'aucun recoin d'Internet n'échappe à la vigilance des forces de l'ordre internationales. Ce qui n'était au départ qu'un forum clandestin de données volées a été démantelé, et ceux qui pensaient pouvoir se cacher derrière l'anonymat sont désormais identifiés et traduits en justice. C'est un message clair pour tous les cybercriminels : si vous vous livrez au trafic d'informations volées, les forces de l'ordre vous retrouveront et vous traduiront en justice”, a déclaré Edvardas Šileris, chef du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol.

De nombreux pays européens ont participé à l'opération, mais la France n'en fait pas partie.


