iPhone : des publicités pourraient bientôt s’inviter dans cette célèbre application d’Apple

Apple chercherait à introduire davantage de publicité dans iOS et la première victime de ce projet pourrait bien être son application de navigation native : Plans. La firme de Cupertino pourrait y ajouter des annonces et ce dès l’année prochaine.

Si jamais vous êtes l’heureux propriétaire d’un iPhone, il se peut que, pour vous déplacer ou faire un repérage des lieux que vous allez visiter, vous favorisiez Plans, son application native de navigation, aux services tiers comme Google Maps ou Waze. Malheureusement, il semble que le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, ait une mauvaise nouvelle pour vous.

Selon lui, Apple poursuivrait en effet son projet d’intégrer de la publicité dans Plans et cela dès l’an prochain. Ce changement s’intégrerait alors dans une volonté plus globale de la firme de Cupertino : celle d’introduire davantage d’annonces publicitaires dans iOS, son système d’exploitation.

Des publicités pourraient débarquer sur Apple Plans dès 2026

À l’image de Google Maps – pour ne citer que cette appli GPS –, la marque à la pomme croquée pourrait monnayer la mise en évidence des restaurants et autres commerces dans les résultats de recherche de Plans. Selon Gurman, le concept s’apparente à celui des Search Ads de l’App Store. Ce système permet aux développeurs de payer pour que leurs applications apparaissent dans un emplacement sponsorisé, en fonction des requêtes des utilisateurs.

Gurman précise que, selon ses sources, cela se manifesterait dans Plans sous la forme « d’une interface plus soignée que celles proposées par Google ou d’autres services de cartographie ». De plus, afin de garantir les résultats les plus pertinents possibles, la firme de Cupertino pourrait s’appuyer sur l’intelligence artificielle.

Selon Gurman, « le principal risque pour Apple serait une réaction négative des consommateurs ». En effet, certains utilisateurs déplorent déjà la transformation de l’iPhone en sorte de panneau publicitaire numérique incitant à consommer toujours plus de services signés Apple.

Ce projet semble s’inscrire dans la nouvelle stratégie de la firme de Cupertino au sujet de la publicité : par exemple, elle envisagerait d’intégrer un abonnement moins cher à AppleTV(+) financé par la pub. Notons également que cette annonce de Gurman intervient alors que la marque a laissé entendre qu’ellepourrait désactiver l’App Tracking Transparency (ATT), sa fonctionnalité qui protège les données personnelles des utilisateurs contre le ciblage publicitaire – une décision qui viserait à défier l’Europe.