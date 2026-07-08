iOS 27 : cette nouveauté rend Siri plus utile que Gemini sur ce point, à quand sur Android ?

La dernière version bêta d'iOS 27 permet à Siri d'accéder aux données des applications tierces, ce dont Gemini est encore incapable à l'heure actuelle.

Gemini, l'assistant vocal boosté à l'IA de Google disponible sur les smartphones Android, est actuellement infiniment supérieur à Siri, son équivalent sur iPhone. Mais, avec deux ans de retard, Apple va enfin se mettre à niveau. Pour ce faire, la marque à la pomme a dû se résoudre à passer un accord avec Google pour alimenter Siri avec les modèles d'IA de Gemini. Il faut donc s'attendre à ce que bien des fonctionnalités de Gemini arrivent bientôt sur Siri. Mais il semble aussi que cette dernière reçoive des fonctionnalités qui ne sont pas encore accessibles sur Android.

Apple vient de déployer la bêta 3 d'iOS 27, version encore réservée aux développeurs, et non au grand public. Et comme repéré par 9To5Mac, cette mise à jour permet à Siri d'accéder aux données d'applications tierces. De ce fait, l'assistant obtient plus de contexte relatif à l'utilisateur et peut lui répondre de manière plus pertinente pour certaines de ses requêtes.

Avec iOS 27, Siri pourrait faire mieux que Gemini sur l'accès aux données des app tierces

Pour l'instant, cette intégration semble encore limitée. Il est par exemple possible d'obtenir le niveau de batterie restant de sa Tesla ou de sa Ford électrique depuis Siri via l'application mobile du constructeur automobile. D'autres usages devraient être découverts prochainement. Lorsque l'utilisateur pose à l'assistant une question qui requiert des informations provenant d'une app tierce, Siri lui demande l'autorisation d'accéder à l'application.

Sur Android, il est très pratique de laisser Gemini accéder aux données pour Google Agenda, Google Docs, Google Classroom, Google Drive, Gmail, Google Keep et Google Tasks. Mais il s'agit pour l'heure des seules applications compatibles avec cette fonction. Aucune app tierce n'est pour l'instant supportée. On ne peut qu'espérer que la situation évolue, car plus l'assistant peut s'imprégner de notre activité, plus il est en capacité de nous aider efficacement.

Notons que certaines options qui apparaissent en bêta ne sont parfois pas ajoutées à la version finale car elles ne sont pas encore finalisées. Il n'est donc pas encore certain que la mise à jour stable vers iOS 27, prévue en septembre prochain, inclut l'accès aux données des app tierces pour Siri.