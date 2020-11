iOS 15 : l’iPhone 6S et l’iPhone SE ne seraient pas compatibles avec la mise à jour

iOS 15 sera déployé dans le courant de l'automne 2021. D'après une fuite, la mise à jour ne serait pas compatible avec certains modèles d'iPhone plus anciens : l'iPhone 6S et l'iPhone SE de première génération. Découvrez la liste des smartphones compatibles avec la prochaine mise à jour majeure d'iOS.

Cette année, Apple a lancé la mise à jour iOS 14. Cette mise à jour majeure, comportant plusieurs nouveautés attendues (comme les Widgets), a été proposée sur tous les smartphones déjà compatibles avec iOS 13, la précédente version de l'OS mobile. Cette année, aucun terminal n'a été mis de côté par Apple. Des smartphones sortis il y a 5 ans, comme l'iPhone 6S/6S Plus, ont donc pu passer à iOS 14.

La donne va changer dès l'année prochaine, avance le site israélien The Verifier. Le média affirme que la mise à jour iOS 15 ne sera pas compatible avec certains appareils les plus anciens : l'iPhone 6S/ 6S Plus et l'iPhone SE premier du nom.

L'iPhone 6S et l’iPhone SE bientôt obsolètes ?

Pour des raisons matérielles, Apple serait contraint d'abandonner les trois smartphones en 2021. Quoi qu'il en soit, la firme de Cupertino a déjà offert une longévité impressionnante à ses anciens fers de lance. Commercialisés en fin 2015, les iPhone 6S et iPhone 6S Plus ont profité de 5 années de support logiciel. De son côté, l'iPhone SE de première génération a été dévoilé en 2016.

A titre de comparaison, la plupart des fabricants ne garantissent que 2 à 3 mises à jour Android majeures sur les smartphones les plus haut de gamme de leur catalogue. Samsung promet en effet 3 mises à jour d'Android à ses Galaxy S, Note, Z Flip et Z Fold. Certains fabricants, dont Motorola, ne garantissent même qu'une seule mise à jour majeure.

Toujours d'après The Verifier, tous les autres smartphones ayant déjà pu installer iOS 14 pourront passer à iOS 15. Voici la liste complète des appareils :

Sans grande surprise, les futurs iPhone 13 embarqueront iOS 15 dès leur sortie sur le marché. Si Apple reste fidèle à son calendrier, la mise à jour vers iOS 15 sera déployé en version finale en septembre 2021. Une première beta accessible au public devrait être proposée vers le mois de juin. En attendant une annonce officielle, on vous invite évidement à prendre ces infirmations avec du recul.

Source : The Verifier