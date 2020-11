iPhone 12 : la mise à jour iOS 14.2.1 corrige le bug des SMS non reçus

Apple déploie la mise à jour iOS 14.2.1 sur les iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Cette nouvelle version de l'OS corrige une série de bugs apparus sur les derniers smartphones haut de gamme. Par exemple, la mise à jour règle le fameux bug des SMS non reçus.

Au cours des dernières semaines, de nombreux témoignages sont venus pointer du doigt l'existence d'un bug au sein des iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini. D'après certains utilisateurs, les SMS envoyés par certains contacts dans des discussions de groupe n'apparaissent pas sur les iPhone 12. C'est essentiellement le cas des messages envoyés par des personnes utilisant un smartphone Android.

Pour corriger ce dysfonctionnement, Apple a lancé le déploiement de la mise à jour OTA iOS 14.2.1 sur les iPhone 12. Cette version du firmware est exclusivement réservée aux derniers smartphones de la marque. Si vous avez un iPhone 11 ou un iPhone SE, la mise à jour ne sera pas proposée.

Apple corrige aussi le bug de l'écran de verrouillage de l'iPhone 12 Mini

Dans la foulée, Apple corrige aussi un bug de son apparu sur les appareils auditifs MFi (Made for iPhone). Il est en effet possible d'associer certains appareils auditifs à l'iPhone, à la manière d'une paire d'AirPods. Selon les témoignages, un dysfonctionnement générait des interférences et des parasites. Apple affirme que les problèmes sont désormais réglés.

Enfin, Apple en profite aussi pour corriger un bug apparu uniquement sur l'iPhone 12 Mini. Apparemment, l'écran de verrouillage refuse parfois de fonctionner. De facto, certains utilisateurs ne parvenaient pas à déverrouiller leur iPhone. Pour l'heure, on ignore si la mise à jour corrige les bugs d'affichage apparus sur les iPhone 12. Certains utilisateurs se plaignent en effet que l'écran clignote parfois en vert ou en gris. Aux dernières nouvelles, Apple avait lancé une enquête interne pour découvrir l'origine de ce dysfonctionnement.

Pour vérifier si la mise à jour est déjà proposée sur votre iPhone 12, on vous invite à vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Avant de lancer l'installation de la mise à jour 14.2.1, on vous invite à connecter votre nouvel iPhone à une source d'alimentation.