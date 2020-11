Jailbreaker le HomePod ? L’outil Checkra1n peut enfin déverrouiller l’enceinte !

L'équipe de Checkra1n connue pour ses jailbreak iPhone/iOS vient de mettre en ligne le premier jailbreak de l'enceinte HomePod. Disponible uniquement pour la première génération, l'outil reste néanmoins essentiellement à ce stade, une démonstration technique.

Vous avez peut être déjà entendu le mot jailbreak – il s'agit essentiellement de l'équivalent du “root” sur iPhone, iPad et certaines Apple TV. L'opération, un temps courante au tout début des iPhone, est devenue plus rare à mesure que Apple a ajouté à iOS les fonctionnalités qui manquaient le plus aux utilisateurs.

Au fil des mises à jour de sécurité, Apple a également introduit de nouveaux mécanismes compliquant ce type d'opérations. En tout cas pour la méthode “à l'ancienne”. Le résultat, c'est que les exploits réellement fonctionnels pour les iPhone et iPad ne sont plus si nombreux dans Cydia.

Checkra1n annonce le premier jailbreak du HomePod

Or il existe depuis des magasins d'applications alternatifs bien plus faciles à installer, et qui permettent peu ou prou de faire ce que l'on pouvait faire avec un jailbreak – c'est à dire à peu près tout, surtout ce que Apple ne permet normalement pas. Cela étant en matière de jailbreak, les iPhone sont déjà à l'arrière-garde.

Il y en effet d'autres produits Apple plus récents dont le verrouillage et les limitations sont susceptibles d'inciter une partie des utilisateurs à vouloir les contourner. C'est notamment le cas du HomePod première génération. Une enceinte que l'on peut décrire comme mettant l'accent sur la qualité HiFi au détriment des fonctionnalités, et de la compatibilité avec les smartphones Android.

En outre le HomePod reste plus difficile à utiliser avec Spotify qu'avec Apple Music, et ne prend pas en charge le protocole Chromecast qui permet aux smartphones Android d'y streamer facilement du son. On a vu d'autres produits “connectés” de la firme bénéficier d'un jailbreak. C'est notamment le cas de plusieurs modèles Apple TV anciennes générations.

Le jailbreak permet sur ces modèles d'Apple TV d'installer des applications qui ne sont normalement pas disponibles. Or l'équipe de Checkra1n qui s'est déjà fait connaître pour leur jailbreak iOS, récidive avec un jailbreak du HomePod première génération. Pour l'heure, inutile néanmoins de se ruer dessus.

Il s'agit d'un jailbreak partiel, d'une démonstration technique sur laquelle d'autres développeurs peuvent développer des exploits et autres hacks. Néanmoins on peut imaginer que ce jailbreak donnera très vite de nouvelles options aux propriétaires de HomePod.

Si vous voulez tester Checkra1n sur votre HomePod première génération, l'équipe de hackers a mis en ligne Checkra1n 0.12.1 beta, une version préliminaire du jailbreak, que vous pouvez télécharger en cliquant ici.