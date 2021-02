iOS 14.5 va renforcer la sécurité des iPhone en rendant quasi impossibles les attaques zéro-clic

En empêchant presque toutes les attaques zéro-clic, la prochaine mise à jour d’iOS 14.5 va protéger de nombreux utilisateurs contre des tentatives de hacking. D’autant que celles-ci sont particulièrement dangereuses, puisqu’elles ne demandent aucune interaction de la part de la victime pour s’introduire dans l’appareil.

Connaissez-vous les attaques zéro-clic ? Cette méthode de piratage est l’une des plus puissantes et des plus appréciées des hackers. Et pour cause : celle-ci ne nécessite aucune interaction de la victime avec le code malveillant pour s’introduire dans l’appareil visé. De facto, elle est également très difficile à détecter, ouvrant ainsi la voie au vol de données en toute discrétion. Apple a donc décidé de s’attaquer (sans mauvais jeu de mots) au problème.

Outre les diverses nouvelles fonctionnalités prévues, iOS 14.5 s’attache à renforcer la sécurité des iPhone et, par la même occasion, de ses utilisateurs. On sait déjà que la prochaine mise à jour va masquer les adresses IP de ce derniers à Google, en plus de forcer les applications à demander l’accord avant de les pister. Cette fois, le changement se trouve au sein même du code du système d’exploitation et est déjà visible dans la version bêta. Il est donc bien parti pour être présent dans la version finale.

Apple veut empêcher les attaques zéro-clic

La modification se trouve au niveau sur des pointeurs ISA, qui seront désormais protégés par une technologie baptisée Pointer Authentication Codes (PAC). Ces pointeurs indiquent au programme quelle partie du code d’iOS utiliser pour fonctionner correctement. Après la mise à jour, ils seront cryptés et demanderont une authentification avant de pouvoir être activés. De cette manière, les hackers ne pourront plus injecter du code malveillant dans le smartphone.

D’après plusieurs chercheurs en sécurité, cette technologie va rendre bien plus difficiles les attaques zéro-clic. « Maintenant que les pointeurs sont signés, il est plus compliqué de les corrompre pour manipuler des objets dans le système », explique Adam Donenfeld, chercheur chez Zimperium. C’est lui qui a découvert cette nouveauté en fouillant à l’intérieur du code d’iOS 14.5. Il précise par ailleurs que les objets en question sont également très utilisés dans les « fuites de type sandbox ».

Les iPhone seront beaucoup sécurisés

D’après Apple, cette méthode permettra de renforcer significativement la protection des iPhone. Un employé anonyme de la firme de Cupertino déclare en outre que les hackers ont de quoi s’inquiéter, « car certaines techniques sont désormais complètement inutilisables ». Néanmoins, cette technologie n’est pas infaillible. Pour être efficace, elle doit crypter les bons pointeurs, au lieu de protéger l’appareil dans son ensemble. Ce qui pousse Adam Donenfeld à penser que les attaques zéro-clic ne seront pas totalement éradiquées lors de la mise à jour d’iOS 14.

« Quand on veut, on peut », affirme-t-il. « Il y aura toujours des bugs, quels qu’ils soient, dans le PAC ou ailleurs, permettant une toute autre stratégie de piratage ». Il assure cependant que cette nouveauté « aura très certainement un impact » sur la sécurité des iPhone. D’autres se montrent plus mitigés face à cette dernière. D’après Jamie Bishop, l’un des développeurs derrière l’application populaire de jailbreak Checkrain, « cette protection augmente simplement le coût des attaques zéro-clic. Un hacker déterminé et avec beaucoup de ressources à disposition pourra toujours l’utiliser ».

Le développeur admet cependant que cette nouveauté va réellement changer la donne pour les utilisateurs pouvant être visés par une attaque zéro-clic. Pour les autres, les changements ne seront pas radicaux, en dehors d’une plus grande tranquillité d’esprit. Parmi les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.5, on retrouve entre autres la prise en charge des manettes de PS5 et Xbox Series X, ainsi que le déverrouillage de l’iPhone avec Face ID, même quand on porte un masque.

Source : Motherboard