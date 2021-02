iOS 14.5 : Siri va enfin permettre de choisir un autre service musical par défaut

Avec la mise à jour iOS 14.5, Apple va enfin permettre à Siri de choisir un autre service musical par défaut que Musique. Désormais, l'assistant vocal intégré aux iPhone pourra lancer une piste sur Deezer, YouTube Music, ou Spotify. L'utilisateur n'est donc plus contraint de spécifier à chaque requête le nom de son service de streaming musical. C'est une petite révolution pour les utilisateurs iOS.

La mise à jour iOS 14.5, actuellement disponible en version beta, apporte une foule de nouveautés sur iPhone. Par exemple, la mise à jour active la 5G en double sim sur les iPhone 12, permet d'utiliser une manette PS5 ou Xbox Series X sur iPhone, et adapte Face ID au port du masque. En effet, iOS 14.5 permet de déverrouiller l'iPhone avec Face ID même en portant un masque si l'utilisateur est équipé d'une Apple Watch.

Et ce n'est pas tout : la mise à jour iOS 14.5 ouvre enfin Siri aux services de streaming musical tiers. Jusqu'ici, les utilisateurs d'iPhone abonnés à Spotify, Deezer et consorts devaient absolument spécifier le nom de leur service musical lors de chaque requête adressée à Siri. Par défaut, l'assistant vocal utilisait automatiquement l'application Musique, qui recense la bibliothèque musical de l'utilisateur et Apple Music.

Siri retient désormais le nom de votre service de streaming musical préféré

Désormais, Siri va retenir le nom du service de streaming musical choisi par l'utilisateur lors de sa première requête. Concrètement, il suffira de demander à l'assistant vocal de lancer une seule chanson avec Spotify ou Deezer. Les fois suivantes, Siri lancera par défaut la musique sur le service choisi. Si vous ne spécifiez aucun nom de service de streaming lors de la première requête, iOS 14.5 affichera une fenêtre contextuelle. Cette fenêtre va lister les applications de streaming musical disponibles sur votre iPhone. Il suffira de choisir votre service de streaming.

Cette option ne fonctionne que si l'utilisateur demande une piste, un artiste ou un album en particulier. Si vous demandez sommairement à l'assistant de mettre de la musique, il continuera de choisir l'application Musique par défaut. Pour l'heure, iOS 14.5 est uniquement disponible en version beta. La version finale de la mise à jour sera déployée dès le printemps prochain. Apple peut encore intégrer des changements au fonctionnement de Siri d'ici là.