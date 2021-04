iOS 14.5 et iPadOS 14.5 : la mise à jour pour les iPhone et iPad est disponible

La mise à jour pour les smartphones et tablettes d’Apple est disponible. Elle est numérotée 14.5, comme prévue. Elle apporte de nombreuses nouveautés, notamment App Tracking Transparency, la fonction anti-pistage qui fait rager Facebook, le support des manettes de consoles de jeu, ou encore le support du pass Navigo avec les modèles compatibles NFC. On vous dévoile tout.

C’est la surprise de ce début de semaine : iOS 14.5 et iPadOS 14.5 sont d’ores et déjà disponible, une semaine après la diffusion de la version dédiée aux développeurs. Il est donc temps de faire chauffer la connexion ADSL (ou fibre) et de télécharger cette immense archive. D’autant que cette nouvelle version est bourrée de correctifs, mais également de nouvelles fonctionnalités. Certaines ont fait l’objet d’articles publiés dans nos colonnes. D’autres sont un peu plus confidentielles.

Lire aussi – Android 12 : date de sortie, smartphones compatibles, nouveautés, tout savoir sur la mise à jour

Pour installer la mise à jour, vous pouvez attendre bien évidemment que votre téléphone ou votre tablette vous signale la présence de la mise à jour dans la zone de notification. Ou, pour les plus impatients, vous pouvez vous rendre dans le menu de réglages, puis « Général » et « Mise à jour système ». Dans les deux cas, la procédure sera la même : téléchargement de l’archive, installation et redémarrage. Notez enfin qu’iOS 14.5 est compatible avec tous les smartphones compatibles avec iOS 14 (de même pour iPadOS 14.5 pour les tablettes).

App Tracking Transparency entre en vigueur

Passons en revue les différentes nouveautés d’iOS 14.5. La première est celle qui a fait beaucoup de bruits précédemment : App Tracking Transparency. Il s’agit des outils d’Apple anti-pistage qui déplaisaient à Facebook avant que ce dernier change d'avis. Chaque application vous demandera maintenant si vous l’autorisez à vous pister quand vous utilisez d’autres applications ou des sites web n’appartenant pas à la même société. Typiquement, autorisez vous Facebook à savoir quels articles vous regardez dans Amazon ? Dans la négatif, chaque application ne pourra plus comptez que sur ses propres informations obtenues en propre pour vous proposer des publicités personnalisées.

Autre nouveauté intéressante : la possibilité de débloquer votre smartphone à l’aide de votre Apple Watch. L’idée est simple : Face ID ne scannera pas votre visage si vous débloquez votre smartphone quand vous portez votre smartwatch. Cela permet de contourner les problèmes d’identification faciale avec les masques que nous portons maintenant quotidiennement. Cette fonction est compatible avec une Apple Watch Series 3 (avec watchOS 7.4) ou un modèle plus récent. Nous sommes relativement étonnés que cette fonction n’ait pas été implantée avant, puisqu’elle existe depuis longtemps sur Android avec la fonction « Appareil de confiance ».

Rapportez les incidents de trajet dans Apple Plans comme dans Waze

La troisième innovation d’iOS 14.5 concerne Plans. Il est maintenant possible de rapporter sur la carte un incident de parcours dans l'application de navigation. Une voie bloquée, un obstacle sur la route, un accident de circulation, un contrôle de vitesse, etc. Des commandes vocales associées à Siri permettront d’intégrer cet incident sur la carte et d’alerter les autres usagers à la manière de Waze. Une autre commande permet, à l’inverse, d’annuler une alerte si l’incident est résolu. Bien évidemment, rapporter un incident est possible avec CarPlay. Enfin, cette fonction est lancée dans un premier temps en Chine et aux États-Unis.

iOS 14.5 apporte aussi la compatibilité des iPad et des iPhone avec les Airtags qu’Apple a présentés la semaine dernière. Si vous avez décidé d’acheter des Airtags pour les accrocher à votre sac, à votre animal de compagnie ou à vos clés, il sera nécessaire d’installer iOS 14.5 ou iPadOS 14.5 pour les activer et les localiser. iOS 14.5 apporte aussi la compatibilité avec les manettes de jeux PlayStation 5 et Xbox Series X afin de jouer comme un pro aux jeux de l’App Store et d’Apple Arcade. Enfin, iOS 14.5 intègre un nouvel outil pour étalonner la batterie du smartphone (ou de la tablette) afin d’avoir une idée plus juste de l’usure de ce composant.

iOS 14.5 apporte d’autres fonctions intéressantes, mais secondaires. Voici pêle-mêle nos préférés : vous pouvez recharger votre pass Navigo avec votre smartphone (à partir de l’iPhone X) ; vous pouvez vous connecter en 5G avec les deux cartes SIM (SIM et eSIM) ; les applications Podcast, News+ et Rappels profitent de mises à jour esthétiques inspirées de celles appliquées à Apple Music, notamment ; il y a deux nouvelles voix pour Siri en version anglaise (pour tous ceux qui utilisent l’assistant en anglais) ; et de nouveaux emojis apparaissent (et ils sont si mignons!).