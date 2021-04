Apple annonce les AirTags, nouveaux trackers d’objets à 35 euros

Apple vient de lancer les AirTags : ces balises concurrentes de Tile et Wistiki sont entièrement intégrées à l'écosystème Apple, pour plus de simplicité d'utilisation. Elles sont disponibles dès 35 euros.

Apple vient de profiter de sa keynote du 20 avril 2021 pour lancer les AirTags – des balises bluetooth, qui permettent comme chez Tile et Wistiki de retrouver vos clés, portefeuille, et autres objets du quotidien. L'appareil un peu plus large qu'une capsule de bière ne nécessite ainsi aucune application additionnelle. On les retrouve directement dans l'application Localiser qui sert déjà à localiser vos appareils et amis sur une carte.

Lorsque vous perdez un objet équipé d'un AirTag, il y a deux cas de figure. Dans le premier, vous avez par exemple laissé vos clés au restaurant. L'iPhone vous envoie une notification dès que vous vous éloignez un peu trop de vos effets personnels. Si un objet n'est plus près de vous, qu'un autre utilisateur d'iPhone passe par là, et que votre AirTag est en mode “perdu”, une notification avec vos infos de contact pourront s'afficher sur son appareil, pour vous permettre de retrouver vos affaires.

Apple lance enfin les AirTags

Vous recevrez également une notification. L'autre cas, c'est lorsque vous vous trouvez à la maison : il est possible de faire simplement sonner vos AirTags à distance avec une sonnerie puissante pour les retrouver rapidement. Il est également possible de s'aider de la réalité augmentée : des ballons s'affichent alors en direction de vos objets perdus, sur iPhone et les iPad compatibles. Il est en outre possible de définir dans l'application Localiser des “clôtures virtuelles” autour de vous pour paramétrer l'apparition d'une notification dès que vous vous éloignez d'une certaine distance.

Ils ont en outre une batterie remplaçable. Rien n'est en soit tout à fait nouveau pour qui utilisait déjà des balises et autres traceurs, mais la simplicité d'utilisation apportée par l'écosystème Apple et l'implémentation de technologies plus précises que le Bluetooth comme l'Ultra-wideband semblent être un plus pour rendre leur utilisation plus simple et agréable. A 35 euros, Apple a plutôt fixé un prix semblable à la concurrence.

On se souvient par exemple des SmartTag que Samsung propose également près de 35 € l'unité. Outre ce tarif, Apple propose des lots de 4 AirTags pour seulement 119 euros.