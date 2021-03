iOS 14 : Facebook change d’avis sur les règles d’Apple qui protègent la vie privée

La mise à jour iOS 14.5 serait finalement une aubaine pour Facebook, estime Mark Zuckerberg. Après des semaines de diabolisation et de critiques, le fondateur du réseau social estime désormais que les nouvelles règles d'Apple pour protéger la vie privée sont une opportunité. Grâce à celles-ci, Facebook espère mettre en avant Facebook Shops et Instagram Shops, les solutions permettant aux marques de vendre directement sur ses plateformes.

Avec la mise à jour iOS 14.5, actuellement disponible en beta publique, Apple introduit de nouvelles restrictions visant à protéger la vie privée des utilisateurs d'iPhone. Apple va notamment forcer les applications à obtenir la permission des utilisateurs pour collecter leurs données. Toutes les applications iOS souhaitant collecter les données des internautes devront afficher un message offrant le choix entre deux options : Accepter le suivi d'utilisation” ou “Demander à l'application de ne pas suivre l'utilisation”.

En cas de refus, les applications ne seront pas en mesure de s'emparer des données des usagers. Evidemment, ces nouvelles mesures de protection ont été ouvertement critiquées par Facebook, le réseau social connu pour exploiter les données personnelles. Mark Zuckberg est rapidement monté au créneau pour accuser Apple de pratiques anticoncurrentielles.

Les protections d'iOS 14.5 pourraient profiter à Facebook, estime Mark Zuckerberg

“La nouvelle politique d'Apple dans iOS 14 aura un impact délétère sur de nombreuses petites entreprises qui bataillent pour rester debout dans un internet libre dont nous dépendons aujourd'hui tous plus que jamais” assurait Mark Zuckerberg. Pour le PDG, les restrictions d'Apple empêcheront les petites entreprises de diffuser des publicités ciblées efficaces. Dans la foulée, le réseau social a même déposé une plainte à l'encontre de la firme de Cupertino. En coulisses, le PDG aurait même ordonné à ses employés de “faire du mal” à Apple.

Finalement, Mark Zuckerberg a brutalement changé d'avis sur les protections mises en place avec iOS 14.5. Lors d'une conférence sur Clubhouse, le réseau social en vogue, le milliardaire a estimé que le tour de vis d'Apple pourrait finalement profiter à Facebook. “Il est possible que nous soyons finalement dans une position plus forte si les changements d'Apple encouragent plus d'entreprises à faire du commerce sur nos plateformes” avance Mark Zuckerberg.

Pour le créateur de Facebook, la mise à jour iOS 14.5 va rendre “plus difficile l'utilisation de données permettant de trouver les clients qui voudraient acheter leurs produits en dehors de nos services”. In fine, les entreprises seraient contraintes de se rabattre sur les outils proposés sur les plateformes du groupe Facebook, dont Instagram ou Messenger. Dans un soucis d'efficacité, les annonceurs pourraient choisir de mettre en vente leurs produits directement sur les plateformes du groupe.

Sur le même sujet : Facebook vous encourage à accepter le pistage publicitaire sur iOS 14

Comment iOS 14.5 pourrait profiter à Facebook Shops et Instagram Shops ?

Dans le détail, la mise à jour iOS 14.5 va bouleverser le fonctionnement de l'Identifier for Advertising (IDFA), un identifiant utilisé par Facebook pour le suivi publicitaire. Cet identifiant permet au réseau social de mesurer l'efficacité (et le retour sur investissement) d'une annonce en ligne. Concrètement, il permet de savoir si l'internaute qui vient d'acheter un produit sur une boutique en ligne a auparavant interagi avec une publicité concernant celui-ci. Avec iOS 14.5, Facebook n'aura plus forcément accès à cet identifiant.

De facto, le géant californien ne pourra plus renseigner systématiquement les annonceurs sur le retour sur investissement de leurs publicités. De même, le réseau social ne sera plus en mesure de s'appuyer sur l'historique de navigation des internautes en dehors de Facebook ou d'Instagram pour calibrer ses annonces publicitaires.

Malgré ses craintes initiales, Mark Zuckerberg assure maintenant que les changements apportés par iOS 14.5 finiront par pousser les solutions de vente en ligne développées par Facebook, Facebook Shops et Instagram Shops. Ces outils permettent à des marques de vendre des produits directement sur les plateformes de Facebook.

“Par rapport aux premières conversations que nous avons eues sur la façon dont les gens utilisent ces outils sur Facebook et Instagram, je pense que c'est que c'est en bonne voie de devenir quelque chose d'essentiel” souligne Mark Zuckerberg. Pour rappel, le déploiement de la version finale d'iOS 14.5 est prévu dans le courant du printemps 2021. Actuellement, Apple propose la 4ème beta publique de la mise à jour aux personnes membres du programme beta.