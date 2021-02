Apple Plans : vous pourrez bientôt signaler les radars et accidents, comme dans Google Maps

Avec la mise à jour iOS 14.5, Apple Plans va permettre aux utilisateurs d'iPhone de signaler les radars, les accidents et les dangers sur la route. Le service de cartographie et de navigation d'Apple commence ainsi à rattraper le retard pris sur les services concurrents, Google Maps et Waze.

La mise à jour iOS 14.5, actuellement disponible en beta publique, offre une foule de nouveautés pour les utilisateurs d'iPhone. Tout d'abord, la mise à jour active la 5G double sim des iPhone 12, permet d'utiliser Face ID avec un masque si on porte une Apple Watch, et de remplacer Apple Music par Spotify en tant que service de streaming musical par défaut.

D'après les témoignages de plusieurs internautes américains, iOS 14.5 apporte aussi une nouveauté de taille à Apple Plans, l'alternative à Google Maps intégrée par défaut aux produits Apple. Un bouton “report” (“signaler” en français) permet aux utilisateurs de signaler la présence d'un radar, d'un accident ou d'un danger divers sur la voie publique.

Comment signaler des radars, des accidents ou un danger sur Apple Plans ?

Plusieurs internautes de la version beta d'iOS 14.5 ont vu apparaître une icône “report” après avoir lancé un itinéraire en voiture. Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran partagées sur Reddit ou Twitter, ce bouton se trouve à droite du panneau de contrôle de l'itinéraire au dessus de l'icône “fin”. Il suffit de cliquer sur l'icône pour afficher les trois choix : danger, radar de vitesse et accident. Appuyez ensuite brièvement sur ce que vous souhaitez signaler pour transmettre l'information à tous les utilisateurs dans la zone. Apple Plans ne réclame pas de précisions sur les incidents signalés.

Notez qu'il est aussi possible de signaler un radar ou un accident en utilisant Siri. Pour demander à l'assistant vocal d'informer les utilisateurs aux alentours, il suffit de dire “Dis Siri, il y a un accident” ou “Dis Siri, il y a un radar”. Apple Plans se basera alors sur votre position géographique pour avertir les usagers proches. Enfin, des témoignages montrent que l'option est aussi disponible sur Apple Plans sur CarPlay.

Sur le même sujet : Apple Plans accélère pour empêcher Google Maps de gagner la guerre des cartes

Après avoir installé la beta publique d'iOS 14.5, nous n'avons pas pu signaler un radar ou un accident. Le bouton “signal” n'est pas présent dans l'application. On imagine que cette nouvelle fonctionnalité est dans un premier temps réservée aux utilisateurs américains. Dans les mois à venir, Apple déploiera probablement la nouveauté dans d'autres pays du monde. On vous en dit plus dès que possible sur Apple Maps. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.