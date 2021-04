iOS 14.5 : Apple ajoute de nouvelles voix à Siri et n’impose plus de voix féminine par défaut

Apple va supprimer la voix féminine par défaut pour son assistant Siri aux États-Unis. En effet, la sixième bêta d’iOS 14.5 ajoute deux voix anglaises supplémentaires, et supprimera également la voix féminine par défaut, pour laisser le choix aux utilisateurs.

Siri est l'assistant vocal intelligent d'Apple qui utilise l'apprentissage automatique pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Depuis quelques années maintenant, les utilisateurs ont le choix entre une voix masculine et une voix féminine, mais ce ne sera bientôt plus le cas aux États-Unis. En effet, Apple a introduit deux voix anglophones supplémentaires pour Siri dans la sixième bêta d’iOS 14.5.

La mise à jour fait en sorte que vous puissiez choisir la voix que vous souhaitez. En outre, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad seront invités à choisir leur voix Siri préférée lors de la configuration de l'appareil, parmi un total de 4 voix différentes. Cette nouvelle approche élimine le préjugé inhérent à la présence d'une voix féminine par défaut et demande aux utilisateurs de choisir. L’année dernière, Apple avait enfin décidé d’améliorer son assistant vocal dépassé par Alexa et Google, mais n’avait jamais proposé de nouvelles voix.

Comment essayer les nouvelles voix sur iOS ?

Jusqu’à présent, les utilisateurs avaient le choix entre une voix “masculine” et “féminine”. Désormais, les utilisateurs se verront proposer “voix 1” ou “voix 2” plutôt que des étiquettes sexuées. Pour essayer les nouvelles voix sur votre iPhone ou votre iPad, il faudra tout d’abord s’assurer que Siri est configuré en langue anglaise. Pour cela, vous devez vous rendre dans les « Réglages » puis dans « Siri et recherche ». Vous trouverez ensuite « Langue », qui vous permettra de sélectionner la langue anglaise.

Vous pourrez ensuite sélectionner la voix que vous souhaitez dans « Voix de Siri ». Désormais, 4 options seront proposées, la numéro 4 étant l’ancienne voix par défaut en anglais. Pour l’instant, on ne sait pas si Apple prévoit d’ajouter davantage de voix dans toutes les langues, et il se pourrait bien que nous devions encore attendre un long moment avant de voir débarquer de nouvelles voix françaises.

Les deux nouvelles voix sont disponibles dans les dernières versions bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5 d'Apple. La sortie publique de la mise à jour du système d'exploitation est prévue pour dans les prochaines semaines. Nous devions notamment voir une amélioration de Face ID, puisque celui-ci pourra déverrouiller votre iPhone si vous portez un masque et une Apple Watch.

