Insta360 X5 : plus de 300 € de réduction sur l’excellente caméra 360° 8K, c’est maintenant !

Avec la caméra Insta360 X5, vous êtes sûr de ne jamais rater ce que vous filmez. Cette caméra 360° filme sous tous les angles et vous pouvez ensuite choisir au moment du montage le ou les plans que vous préférez. Lancée à 589,99 euros, elle est actuellement en promotion à moins de 285 euros. On vous explique tout.

Profiter de ce bon plan

Comme son nom l’indique, Insta360 est une marque spécialisée dans la conception de caméras 360°. Au fil des générations, elle est même devenue la référence du secteur en proposant des modèles toujours plus perfectionnés. Ainsi, l’Insta360 X5 est un condensé de technologies qui a impressionné les utilisateurs avec une qualité d’images irréprochable de jour comme de nuit.

Sortie au prix de vente conseillé de 589,99 €, l’Insta360 X5 est aujourd’hui affiché sur AliExpress à 361,03 €. Si l’on ajoute à cela le code promo PHD45 qui fait baisser le prix de 45 euros et le paiement par PayPal qui offre une remise supplémentaire de 33 euros, on arrive à un prix final de seulement 283,03 euros. Vous profitez ainsi d’une baisse de prix de plus de 52%. En plus, la livraison est gratuite depuis la France.

Du 1er au 7 octobre, AliExpress casse le prix de nombreux produits high-tech. Mais attention, l’offre PayPal est à quantité limitée. Voici les codes promo à utiliser durant en ce moment :

2€ de remise dès 18€ d’achat : PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat : PHD06

12€ de remise dès 89€ d’achat : PHD12

20€ de remise dès 159€ d’achat : PHD20

30€ de remise dès 239€ d’achat : PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat : PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat : PHD60

Insta360 X5 : faire une vidéo 360° en 8K n’a jamais été aussi peu cher

Pour pouvoir filmer à 360°, la caméra Insta360 X5 est équipée de deux capteurs de 1/1,28 pouce. En combinant les deux images, on obtient un fichier vidéo 8K à 30 images par seconde. Vous pouvez ainsi produire des vidéos immersives pour les casques VR ou tout simplement filmer sans vous soucier du cadrage pour ensuite choisir vos plans au moment du montage. Vous êtes ainsi certain de ne jamais rater l’action que vous souhaitez filmer.

C’est un super moyen de filmer ses voyages mais c’est aussi très chouette à utiliser comme action cam pour faire des plans magnifiques à vélo, en moto ou en courant par exemple. En plus, si vous filmez avec une perche à selfie, la Insta360 X5 est capable de la faire disparaître automatiquement. Si l’on ajoute à cela la technologie de stabilisation FlowState qui vous permet d’avoir une image droite et fluide en toute circonstance, vous obtenez des vidéos parfaitement utilisables en toute situation. Cette génération intègre en plus une triple puce dédiée au traitement de l’image pour obtenir des résultats impeccables, même avec une luminosité basse.

Insta360 a aussi à cœur de faire des appareils durables. Ainsi, vous avez la possibilité de remplacer facilement un cache d’objectif si celui-ci vient à casser lors d’un choc. L’Insta360 X5 est aussi étanche jusqu’à 15 mètres sans caisson. Elle ne craint donc pas l’eau. Enfin, sa batterie de 2 400 mAh lui offre une autonomie de plus de 3 heures en utilisant le mode Endurance. Et avec la recharge rapide, vous pouvez récupérer 80 % d’autonomie en seulement une vingtaine de minutes.