Votre Apple Watch pourrait détecter vos problèmes de santé avant votre médecin grâce à cette IA

Apple mise sur l’intelligence artificielle pour révolutionner la santé connectée. Un nouveau modèle analyse vos habitudes pour prédire des problèmes invisibles. Une avancée qui pourrait transformer le suivi médical à domicile.

Les montres connectées sont devenues des compagnons incontournables pour suivre sa santé au quotidien. Elles mesurent déjà la fréquence cardiaque, le sommeil ou l’oxygène dans le sang, mais restent limitées à des données instantanées. Samsung a déjà montré son intérêt pour ce domaine avec une IA santé capable de collaborer directement avec les médecins. Apple suit la même tendance, cherchant à aller au-delà des simples capteurs pour proposer un véritable suivi préventif, plus intelligent et plus personnalisé.

En mars dernier, on apprenait qu’Apple travaillait sur une refonte complète de son application Santé, intégrant un « médecin virtuel » basé sur l’IA. Le nouveau modèle présenté aujourd’hui, baptisé Wearable Behavior Model (WBM) – Modèle comportemental pour objets connectés -, va exactement dans ce sens. Plutôt que de se concentrer sur les mesures immédiates, il analyse les comportements sur plusieurs jours ou semaines : pas quotidiens, durée de sommeil, variabilité du rythme cardiaque ou mobilité générale. Cette approche permet de repérer plus tôt certains signaux faibles, ouvrant la voie à un suivi beaucoup plus fin.

L’IA de l’Apple Watch va analyser vos habitudes pour prédire vos problèmes de santé

D'après une étude, le modèle WBM s’appuie sur plus de 2,5 milliards d’heures de données collectées via l’Apple Watch et l’iPhone, grâce à plus de 160 000 participants volontaires. Il a été évalué sur 57 types de prévisions de santé. Les résultats sont impressionnants : pour la détection de la grossesse, le modèle atteint 92 % de précision lorsqu’il est combiné à des données biométriques classiques. Il serait aussi capable d’anticiper la prise de certains médicaments, de détecter la qualité du sommeil ou encore les infections respiratoires.

Pour le moment, Apple n’a pas confirmé si cette technologie sera directement intégrée dans une prochaine mise à jour ou proposée comme une nouvelle fonction de l’Apple Watch. Toutefois, l’étude montre que le matériel actuel est déjà prêt à supporter ces analyses avancées. Avec ce genre d’avancées, les objets connectés dépassent leur simple rôle de « gadgets » pour devenir de véritables alliés santé, capables de prévenir avant même l’apparition des symptômes.