Comment ce client d’Amazon a obtenu une carte graphique Nvidia RTX 5080 gratuitement

Rare et très coûteuse, la carte graphique ASUS ROG Astral RTX 5080 White Edition a pourtant été envoyée gratuitement par Amazon à l'un de ses clients.

Les expériences avec le service après-vente des plateformes commerciales sont souvent très inégales. On est souvent déçu de l'aide qu'on y reçoit, mais quelquefois, la chance nous sourit. On vous racontait par exemple il y a quelques jours que le service client de Samsung avait remboursé un consommateur une somme bien plus élevée qu'il n'avait payé un produit défectueux.

Cette fois, c'est un client d'Amazon qui relate son heureuse histoire. “J'ai annulé une commande car Micro Center en avait en stock, j'ai été remboursé et, comme par magie, deux jours plus tard, voilà ce qui arrive chez moi”, témoigne-t-il sur Reddit, montrant une carte graphique ASUS ROG Astral RTX 5080 White Edition. Il a donc pu équiper gratuitement son PC gaming de l'un des meilleurs GPU du marché actuellement.

Une ASUS ROG Astral RTX 5080 White Edition gratuite, rien que ça

Il n'a pas passé l'erreur sous silence, mais le géant du commerce en ligne lui a permis de conserver le composant sans aucune contrepartie. “J’avais déjà contacté Amazon pour proposer de payer, mais ils m’ont dit que le remboursement ayant déjà été effectué, il s’agissait d’une erreur de leur part et que je pouvais garder l’article”, explique le chanceux utilisateur.

La RTX 5080 de Nvidia coûte de base très cher. Mais cette version spécifique personnalisée par ASUS, la ROG Astral RTX 5080 White Edition, l'est encore bien plus. Aux États-Unis, elle peut être trouvée pour un peu moins de 2 000 dollars US sur Amazon. Sur Amazon France, le prix de cette carte graphique monte même à presque 4 000 euros actuellement, sa disponibilité semblant très variable. Bref, ce client a réalisé une excellente affaire.

L'ASUS ROG Astral RTX 5080 White Edition est une carte graphique surcadencée, c'est-à-dire qu'elle offre des fréquences d'horloge supérieures à celles du modèle classique. Au-delà du travail réalisé sur l'esthétique du produit, elle est aussi munie d'un système de refroidissement optimisé composé de quatre ventilateurs. De quoi faire tourner tous les plus gros jeux du moment en 4K et avec le ray-tracing activé.