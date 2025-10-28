Cette astuce rend la RTX 4090 plus puissante que la RTX 5090 sur un PC portable

Un internaute a fait de son PC portable avec carte graphique RTX 4090 une machine plus puissante que si elle avait une RTX 5090. Comment a-t-il réussi cet exploit ? On vous explique.

Plus un appareil électronique est fin, plus il va falloir faire des concessions sur les composants intégrés. Vous en avez un exemple parfait avec les smartphones : les moins épais sont souvent décevants en terme d'autonomie, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place de mettre une grosse batterie. C'est un peu la même chose avec les ordinateurs portables et les cartes graphiques. Il n'y a qu'à voir celles qui équipent nos tours et qui dépassent parfois les 30 cm de long comme la Nvidia RTX 5090.

Ajoutez à cela des limitations en terme de refroidissement et vous obtenez une machine sur laquelle on impose des restrictions pour éviter la surchauffe et l’instabilité. Autrement dit, la carte graphique de votre PC portable n'exploite pas son plein potentiel. Sauf si vous faites en sorte que oui. En bricolant une RTX 4090, un internaute a ainsi obtenu des performances supérieures à celles d'une RTX 5090 version portable.

Un internaute booste la puissance de sa RTX 4090 sur PC portable, voici comment

Disons-le tout de suite, les modifications nécessaires ne sont pas à la portée de tout le monde. Mal réalisées, elles peuvent endommager les composants de votre PC de manière irrémédiable. Cela étant dit, voyons comme celui qui répond au pseudonyme de thatavidreadertrue sur Reddit a fait.

L'idée est de faire “croire” au système que la carte graphique ne délivre pas toute sa puissance alors que c'est le cas. Pour ce faire, il a fallu placer une résistance de 1 mOhm par-dessus celle de 5 mOhm existante sur le composant. Résultat : la carte graphique indique une consommation énergétique 6 fois plus basse que la vraie.

Le PC, un ROG Zephyrus M16, doit encaisser le choc, aussi thatavidreadertrue a également remplacé le liquide de refroidissement puis les pâtes thermiques du processeur et du GPU par des produits plus efficaces.

Après quelques tests, le gain est assez significatif. De 9 à 35 % de performances supplémentaires en fonction des jeux testés, soit une moyenne de 19 %. C'est globalement mieux qu'un ordinateur portable avec RTX 5090, même si la différence est moins spectaculaire, entre 0 et presque 10 % selon les cas.