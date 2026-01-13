Ils pensent acheter une RTX 5090 pour 850€ mais se retrouvent avec une banane à la place

Sur Amazon, plusieurs internautes se sont fait avoir par une annonce décidément trop belle pour être vraie. Un vendeur prétend en effet vendre une RTX 5090 pour seulement 999 dollars, soit environ 850 €. À la place, les acheteurs reçoivent un sac banane.

Qui l'eût cru : une RTX 5090 vendue à 850€ est en réalité une arnaque. Lancée en 2025, la carte graphique est aujourd'hui la plus puissante du catalogue de Nvidia. Elle est d'abord sortie au prix de 1999 dollars, mais, comme d'habitude sur ce marché, ce dernier n'a pas tardé à augmenter. En septembre dernier déjà, les Founders Edition ont disparu des étals, n'améliorant pas la situation. Surtout, la pénurie de RAM actuelle a fait grimper en flèche les tarifs, si bien qu'il n'est désormais pas rare de croiser des RTX 5090 à 2500 €.

De fait, tomber sur une annonce pour RTX 5090 à 999 dollars est aussi alléchant que suspect. Pas assez suspect, cependant, pour 42 internautes qui ont fini par craquer, croyant faire l'affaire du siècle. Ils n'ont pas tardé à découvrir le pot-aux-roses. Quelques jours après leur commande, les voilà heureux propriétaires… d'un sac banane. À 850€, donc. Pourtant, il faut bien reconnaître que le vendeur en question n'a pas l'air si louche que ça.

Ne tombez pas dans le piège de cette RTX 5090 à 850€

Fitter's Niche Direct, le nom dudit vendeur, jouit en effet d'une réputation plutôt solide sur Amazon. Celui-ci comptabilise 99% d'avis positifs sur plus de 1800 avis. Aussi, sa page semble tout à fait légitime, avec des produits ayant eux aussi droit à des critiques élogieuses. Il y a, malgré tout, quelque chose qui cloche. Fitter's Niche Direct ne vend que quelques produits : des sacs banane, un élastique… et une Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32 Go de VRAM.

Une stratégie marketing pour le moins étrange donc. On ne sait pas ce qui a Fitter's Niche Direct à se lancer dans cette entreprise. Il est possible que les sacs banane ne soient qu'une couverture pour la véritable arnaque. Plus probable, il se peut que son compte Amazon ait été piraté et soit désormais utilisé par un arnaqueur profitant de la bonne réputation du vendeur. En attendant, on espère que l'annonce sera bientôt retirée.

Source : Tom's Hardware