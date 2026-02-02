Google lance le Project Genie : un créateur de monde dont vous êtes le héros

L'IA de Google montre d'un cran avec Project Genie. L'outil permet de générer tout un monde interactif à partir d'une requête ou d'une photo. Les résultats sont bluffants.

Il était une fois Google

Quand est-ce que ça va s'arrêter ? L'intelligence artificielle générative est de plus en plus puissante, à tel point que dans certains cas, on a du mal à distinguer le vrai du faux. Ici, pas question de laisser planer le doute sur la participation de l'IA, mais le résultat n'en est pas moins impressionnant. En août 2025, Google dévoilait Genie 3, son IA capable de fabriquer un monde dans lequel vous pouviez interagir à travers les traits d'un personnage ou d'un objet de votre choix.

La firme de Mountain View rend désormais l'outil accessible sous le nom de de Project Genie. Le fonctionnement ne dépaysera pas les utilisateurs d'un quelconque chatbot. Vous écrivez votre description de l'environnement puis celle du protagoniste qui l'arpentera avant de cliquer sur “Générer le monde“. L'IA s'occupe du reste et vous présente le résultat avec en bas à gauche les contrôles associés aux mouvements disponibles.

Genie 3, l'IA de Google qui crée des mondes interactifs, est disponible

À l'heure actuelle, le Project Genie est en phase de test. Les sessions sont limitées à 60 secondes et le rendu visuel à 720p. Il n'empêche que les possibilités sont déjà nombreuses, comme vous pouvez vous en rendre compte dans la vidéo ci-dessous. L'outil permet aussi de téléverser une photo ou une image afin que l'IA s'en serve de base. Contrôler une réplique de votre chat dans votre propre salon ? C'est faisable.

Inutile de vous précipiter sur le Web cela dit : le Project Genie est pour le moment accessible uniquement aux États-Unis en étant abonné à la formule Google AI Pro. La bonne nouvelle, c'est que Google prévoit le déploiement à “d'autres territoires en temps voulu“. Impossible de dire combien de temps cela prendra, mais au moins ça vous laisse de la marge pour imaginer vos futurs monde.