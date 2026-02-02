Cette nouveauté d’iOS 26 protège votre vie privée en agissant sur le pistage de votre position

Apple dévoile une nouvelle option d'iOS 26. Elle permet, dans certains cas, de limiter votre localisation pour éviter qu'elle soit trop précise. Comment fonctionne-t-elle, qui y a droit et comment l'activer ?

Il était une fois Apple

Activer la localisation sur son iPhone avant d'enclencher le GPS pour trouver son chemin, tout le monde l'a fait au moins une fois. Dans ce genre de situation, il est normal d'enregistrer votre position précise, sans quoi il serait difficile de vous guider. Mais même inactive, cette dernière est régulièrement récupérée sans que l'on s'en rende compte. Par exemple par notre opérateur téléphonique, qui se sert pour cela des antennes relais auxquelles l'appareil se connecte.

Un système qui peut faire craindre pour le respect de la vie privée, mais Apple a une solution. La marque à la pomme croquée annonce l'option “Limiter la position exacte“. Comme son nom l'indique, elle limite certaines informations envoyées aux réseaux cellulaires. Résultat : “ces réseaux ne [peuvent] déterminer qu’une position approximative, par exemple le quartier où se trouve votre appareil, plutôt qu’une position plus précise (comme une adresse postale)“.

iOS 26.3 permet de limiter la précision de sa localisation

Par sécurité, le réglage n'affecte pas la précision de votre position quand elle est communiquée à un service d'urgence. De la même manière, il n'agit pas dans les situations où vous partagez vous-même votre localisation. L'option apparaît après une mise à jour vers iOS 26.3. À l'heure actuelle, seuls les iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5 version cellulaire peuvent l'avoir. Elle se trouve dans Réglages > Données cellulaires > Options des données cellulaires > Limiter la position exacte et nécessite un redémarrage de l'appareil.

Lire aussi – iOS 26.3 : cette fonction de sécurité cruciale pour les messages Android-iPhone arrive bientôt (enfin !)

La disponibilité de cette option dépend de l'opérateur téléphonique, qui doit en assurer la prise en charge. Actuellement, 6 jouent le jeu, mais parmi eux on ne compte aucun fournisseur français. Les plus proches de nous se situent en Allemagne et au Royaume-Uni. Il faudra donc attendre avec de pouvoir l'essayer de votre côté. Apple ne mentionne aucun calendrier de déploiement, mais la marque devrait mettre la page dédiée à jour au fur et à mesure.