Claude Mythos : l’IA la plus dangereuse d’Anthropic utilisée par les mauvaises personnes

Alors qu'Anthropic commence à distribuer son modèle d'IA Claude Mythos à une sélection d'entreprises, Bloomberg dévoile qu'un groupe non autorisé y a eu accès. Ce dernier affirme s'en servir depuis plusieurs semaines.

L'IA Claude ne sert pas qu'à créer des jeux vidéos. Anthropic, la maison-mère, développe plusieurs modèles d'intelligence artificielle en fonction du but recherché. C'est ainsi que début 2026, l'entreprise dévoile Claude Mythos. Un outil dédié à la cybersécurité si dangereux sur le papier que la firme explique aussitôt qu'elle ne le rendra pas disponible au public. Pourquoi ? Parce qu'il suffirait d'une requête pour qu'il identifie et exploite les failles de sécurité de n'importe quel système d'exploitation ou navigateur Internet.

De quoi faire saliver les cybercriminels. Mais il faut bien que le développement de Claude Mythos serve à quelque chose. Alors Anthropic décide de confier l'IA à certaines entreprises triées sur le volet (Amazon et Apple par exemple) afin qu'elles testent les vulnérabilités éventuelles de leurs infrastructures. Manque de chance, un petit groupe s'est faufilé dans les transactions pour mettre la main sur l'outil sans autorisation.

Le modèle d'IA Claude Mythos s'est retrouvé chez des personnes non autorisées

Présenté comme “un sous-traitant d'Anthropic“, le groupe affirme se servir de Claude Mythos régulièrement depuis début avril 2026. L'un des membres en a fait la preuve à nos confrères de Bloomberg en partageant des captures d'écran et une démonstration de l'outil en direct. En revanche, aucune requête en lien avec la cybersécurité n'aurait été formulée. Il servirait uniquement à créer des sites Web. Les mêmes personnes disent également avoir mis la main sur d'autres modèles d'IA pas encore dévoilés par Anthropic.

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Un porte-parole de l'entreprise explique avoir pris connaissance de l'information : “Nous enquêtons actuellement sur une plainte faisant état d'un accès non autorisé à Claude Mythos Preview via l'un des environnements de nos fournisseurs tiers“. À ce stade, Anthropic n'a constaté aucun signe indiquant que l'outil aurait pu être diffusé au-delà du groupe concerné. La “fuite” n'a pas de répercussion sur les systèmes développés par la firme, rassure-t-elle.

Source : Bloomberg