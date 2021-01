Bitcoin : il oublie le mot de passe de son portefeuille et risque de perdre 200 millions d’euros

Stefan Thomas possède 200 millions d'euros en Bitcoin… mais a perdu le mot de passe permettant d'accéder à son portefeuille. En voyant le cours de la cryptomonnaie s'envoler ces derniers temps, le programmeur a voulu récupérer son argent avant de se rendre compte qu'il était incapable d'ouvrir le disque dur sur lequel il est stocké. Une mésaventure qui semble arriver à de plus en plus de personnes.

Stefan Thomas s'est probablement levé du mauvais pied le jour où il s'est rendu compte qu'il était assis sur une mine d'or sans pouvoir en toucher un seul centime. Ce programmeur possède en effet un total de 7002 Bitcoins, qu'il a stocké sur un disque dur IronKey pour assurer sa sécurité. Ce type de disque dur permet en effet de crypter ses données et ne délivre son contenu que lorsque l'utilisateur entre le mot de passe.

Seulement voilà : Stefan a tout bonnement oublié son mot de passe. Une bien mauvaise nouvelle au vu de l'envol fabuleux du Bitcoin dont le cours, bien qu'il a connu une lourde chute en début de semaine, culmine tout de même à plus de 28 000 € à l'heure où est écrit cet article. Au total, ce sont donc près de 200 millions d'euros qui sommeillent actuellement sur un disque dur auquel personne n'a accès.

Plus que de deux essais pour récupérer ses 200 millions d'euros

Les disques durs IronKey laissent 10 essais à leur propriétaire avant de crypter ses données à tout jamais. Thomas Stefan en est à son huitième essai. Il est donc sur le point de perdre ses 200 millions d'euros, s'il se trompe encore deux fois. Une situation un brin stressante que l'intéressé a bien du mal à gérer : “Je m'allongerais simplement sur mon lit et je réfléchirais à tout ça. Je me rendrais ensuite sur mon ordinateur avec une nouvelle stratégie qui ne fonctionnerait pas, et je serais à nouveau désespéré”.

Et on le comprend : le problème est d'autant plus frustrant que la nature pour le moins volatile du Bitcoin signifie que celui-ci peut avoir perdu sa valeur avant que Thomas

son mot de passe, si jamais il le retrouve. Le programmeur peut toutefois trouver du réconfort dans le fait qu'il est loin d'être le seul à traverser cette période désagréable. Selon la société Chainalysis, environ 20% de la totalité des Bitcoins sont dans des portefeuilles auxquels leurs propriétaires n'ont plus accès.