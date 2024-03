NES : il transforme cette cartouche en console capable de faire tourner d’autres jeux

Vous n'avez plus que vos cartouches NES sous la main et plus la console qui va avec ? Aucun problème, ce youtubeur a réussi à en fabriquer une directement à partir d'un jeu.

Les amateurs de jeux vidéo n'ont jamais eu autant de choix. Entre les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo, les ordinateurs de plus en plus puissants et même les casques de réalité virtuelle, difficile de ne pas trouver une plateforme qui nous convient. Mais si vous êtes de ceux qui ont connu les premières consoles de salon grand public comme la NES ou la Master System de Sega, peut-être qu'il vous prend parfois l'envie de la rebrancher pour vous plonger avec nostalgie dans les jeux qui ont bercé votre enfance.

Vous sortez une cartouche, et c'est là que vous vous souvenez avoir donné votre NES à votre petit cousin il y a des dizaines d'années de ça, lequel est incapable de se rappeler où il a bien pu la ranger. Pas de panique : le youtubeur de la chaîne James Channel a une solution. L'homme a réussi à transformer une cartouche NES en console Nintendo justement. Contrairement au Japon où ils sont plus compacts, les jeux NES de chez nous sont de larges boîtes grises essentiellement vides. James a donc eu toute la place nécessaire pour bricoler.

Après quelques modifications, cette cartouche NES devient une console fonctionnelle

Disons-le tout de suite, il n'y a pas de miracle : pour réaliser son projet, le vidéaste a utilisé le jeu NES Open Tournament Golf et… une fausse console Nintendo achetée sur AliExpress. L'idée principale était surtout de fusionner les deux dans la cartouche grise. Ce qui étonne de prime abord, ce sont tous les composants au final inutiles au projet. Après avoir ouvert la console, le youtubeur démonte violemment les deux tiers de ce qu'elle contient avant de les jeter. Il ne garde au final que les deux ports pour manettes et la carte sur laquelle est fixé le lecteur de cartouche.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la manœuvre dans la vidéo ci-dessous. Notez que si vous souhaitez la réaliser de votre côté, il vous faudra quelques outils que l'on a pas forcément chez soi comme une petite scie circulaire. Sinon, vous pouvez toujours transformer votre vieille Game Boy Color en compteur de vitesse.