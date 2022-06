Nintendo Switch : jouer à Mario Kart Live avec un Power Glove, voici l’idée folle de ce Youtubeur

Le Power Glove fait partie de ces accessoires cultes du jeu vidéo des années 80. Et grâce à la chaîne YouTube Will it Work, le Power Glove obtient une seconde jeunesse en devenant un contrôleur “officieux” de la Nintendo Switch.

Sur YouTube, les vidéos de bidouillage pullulent. L'occasion d'assister à des expériences un peu farfelues, à l'image de ce portage du premier Tomb Raider sur GameBoy Advance ou encore de cette GameBoy transformée en plateforme de streaming pour y regarder Star Wars.

Les plus vieux d'entre vous connaissent probablement le Power Glove, un accessoire de la NES lancé à Noël 1989. Ce gant fait partie des premières incursions de Nintendo dans le domaine de la reconnaissance de mouvements, bien des années avant la Wii et la Wiimote. En effet, l'accessoire s'accompagnait de trois capteurs, à placer sur les coins supérieurs droit et gauche et le coin inférieur droit de l'écran.

Le Power Glove, la 1re tentative de Nintendo dans la reconnaissance de mouvements

Malheureusement, la carrière du Power Glove s'est soldé par un échec commercial cuisant, la faute à un trop faible nombre de jeux compatibles et à des soucis techniques récurrents. En effet, dans la grande majorité des jeux, les contrôles répondaient mal (en raison de la latence du signal) quand certaines commandes n'étaient même pas reconnues. Résultat, les joueurs ont vite compris qu'il était plus simple de jouer à la manette NES filaire.

Mais comme tous les ratés des année 80 et 90, le Power Glove est devenu culte au fil des années. Et justement, la chaîne YouTube Will it Work, spécialisée dans le bidouillage, a décidé de donner une seconde jeunesse à l'accessoire.

Utiliser le Power Glove sur Switch ? Pari tenu !

Son objectif ? Utiliser le Power Glove pour jouer à Mario Kart Live, le jeu de course en réalité augmentée lancé sur Nintendo Switch en 2020. Pour ce faire, Niles Mitchell a tout d'abord acheté un USB NES RetroPort V2. Cet appareil permet de relier le Power Glove à un PC.

Ensuite, il a dégoté un dongle Console Tuner Titan One 2 pour connecter le Power Glove à la Nintendo Switch, et surtout pour reprogrammer les commandes du gant. Pour continuer, il a bricolé un cadre en bois pour apposer les trois capteurs près du téléviseur.

Après avoir configuré le signal sur la Switch, il s'avère que le Power Glove fonctionne comme un charme. Bon, on vous laisse imaginer qu'il faudra faire preuve d'une belle endurance physique sur les longues sessions de jeu, puisque vous devrez garder le bras tendu. Mais quoi qu'il en soit, cela fait plaisir de voir le Power Glove renaître de ces cendres !