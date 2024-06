Vous pouvez maintenant jouer au Game Pass sur toutes les TV, même sans Xbox ou Smart TV

L'accès aux jeux du Game Pass n'a jamais été aussi ouvert. Il va prochainement être possible de jouer sur n'importe quelle TV sans console Xbox grâce aux dongles Fire TV Stick d'Amazon.

Xbox annonce un partenariat avec Amazon pour rendre le Game Pass compatible avec l'écosystème Fire TV. La division gaming de Microsoft fait savoir que l'application Game Pass sera bientôt disponible sur le Fire TV Stick 4K Max (2023) et sur le Fire TV Stick 4K (2023). Ces dongles TV permettent à n'importe quel téléviseur d'accéder à des contenus en ligne, comme les plateformes de streaming vidéo par exemple. Ici, ces appareils vont servir à utiliser le cloud gaming de Xbox, inclus avec l'abonnement Game Pass Ultimate.

Vous n'aurez donc plus besoin d'acheter une console Xbox ou une Smart TV compatible pour jouer aux jeux du Game Pass. Seule un Fire TV Stick parmi les deux modèles cités précédemment sera nécessaire. C'est une bonne nouvelle en termes de coût, puisque le modèle le plus cher coûte 79,99 euros et le moins cher 69,99 euros, sans prendre en compte les nombreuses promotions souvent disponibles sur ces produits. Cette option est aussi pratique pour les nomades, qui ont juste à transporter ce petit appareil au format clé USB, à brancher sur n'importe quel écran pourvu d'un port HDMI, pour profiter du catalogue du Game Pass en streaming.

Pas de Xbox ? Le Game Pass en streaming sur n'importe quelle TV via Fire TV Stick

Comme sur n'importe quel autre support, il suffit d'installer l'application Game Pass et de se connecter avec son compte Microsoft avec un abonnement Ultimate en cours. Pour jouer, il faut également connecter en Bluetooth une manette de jeu compatible. Les contrôleurs Xbox One, Series et Adaptative sans fil sont pris en charge, tout comme les DualSense et DualShock 4 de PlayStation.

Xbox n'a jamais caché son objectif d'utiliser le cloud gaming comme moyen d'imposer ses jeux et services sur tous les écrans. Après avoir été rendu disponible sur ordinateur via une version web et une application pour Windows, sur smartphone et tablette via une application Android et sur les Smart TV Samsung, le cloud gaming de Xbox, et par conséquent une bonne partie du catalogue du Game Pass, sont désormais accessibles depuis un bien plus grand nombre de TV, sans avoir besoin d'investir dans une console. Au lancement du Xbox Game Cloud, Microsoft rêvait de convaincre deux milliards de joueurs. Pour ça, il faut bien se rendre le plus accessible possible.