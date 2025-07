La nouvelle Xbox portable arrive bientôt : prix, puissance, design, tout savoir sur l’Asus ROG Xbox Ally

La prochaine Xbox sera une console portable. Une petite révolution pour la marque qui se fera en partenariat avec Asus. La machine sera une déclinaison de la ROG Ally, mais estampillée Xbox. Dans ce dossier, on fait le point sur ce qu’il y a à savoir sur l’Asus ROG Xbox Ally.

Pour la première fois de son histoire, la marque Xbox se lance sur le marché des consoles portables. Ce n’est pourtant pas Microsoft qui conçoit la machine, mais Asus. En résulte la ROG Xbox Ally.

Présentée en grandes pompes lors de la conférence Xbox du Summer Game Fest, cette console inaugure non seulement l’arrivée de Microsoft sur le segment de la mobilité, mais aussi des partenariats avec des constructeurs tiers. Dans ce dossier, on fait le point sur ce qu’il y a à savoir sur la machine.

La ROG Xbox Ally, c’est quoi ?

La ROG Xbox Ally est une console Xbox portable, sur laquelle il sera possible de jouer à tous les titres déjà disponibles sur l’application officielle de Microsoft, qu’ils soient achetés ou sur le Game Pass.

Il s’agit en réalité d’une déclinaison d’une console déjà existante : l’Asus ROG Ally. Sortie d’abord en 2023, elle a connu une version améliorée l’année suivante. Cette machine, mi PC, mi console, avait été saluée pour sa technique, mais critiquée (notamment par nous) sur sa partie logicielle un peu bancale. En effet, c’était un PC avec une surcouche (Armoury Crate) imitant l’univers des consoles, mais qui s’avérait pataude et peu pratique.

La ROG Xbox Ally reprend donc les fondements établis par les précédents modèles, mais améliore sa formule. Dans son design, déjà, avec des poignées repensées, qui sortent du corps de l’écran pour plus de confort. Dans sa technique ensuite, avec un processeur plus costaud, mais surtout dans son interface conçue par Microsoft, plus claire et lisible qu’Armoury Crate.

La console est déclinée en deux versions : la ROG Xbox Ally (blanche) ainsi que la ROG Xbox Ally X (noire), plus puissante.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la ROG Xbox Ally ?

La ROG Xbox Ally reprend en grande partie la fiche technique des deux premières machines. Ainsi, on retrouve le grand écran de 7 pouces (IPS et non OLED, malheureusement) ainsi qu’une batterie de 80 Wh ou 60 Wh selon les modèles. Evidemment, la version X est la mieux pourvue, dédiée avant tout aux joueurs exigeants.

Asus ROG Xbox Ally X Asus ROG Xbox Ally Écran IPS LCD, 7 pouces 1920 × 1080 px, 120 Hz, 500 nits IPS LCD, 7 pouces 1920 × 1080 px, 120 Hz, 500 nits Processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme Processor AMD Ryzen Z2 A Processor Mémoire interne 1TB M.2 2280 SSD 512GB M.2 2280 SSD Quantité de mémoire vive 24GB LPDDR5X-8000 24GB LPDDR5X-8000 Architecture graphique RDNA 3.5 RDNA 3.5 Système d'exploitation Windows 11 avec surcouche Xbox Windows 11 avec surcouche Xbox Batterie 80 Wh 60 Wh Dimensions 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 290.8 x 121.5 x 50.7 mm Poids 715 grammes 670 grammes

Le plus gros changement réside dans le processeur, un AMD Ryzen Z2, classique ou Extreme selon les modèles. Un SoC capable de faire tourner tous les gros jeux Xbox dans de bonnes conditions. Là est le vrai atout de la Xbox Ally, qui est ainsi la console portable la plus puissante du marché.

Quand sort la ROG Xbox Ally ?

On ne connait pas encore la date de sortie de la ROG Xbox Ally, mais elle devrait arriver sur le marché à « l’été 2025 », c’est du moins ce qu’indique le site officiel.

Elle a été présentée le 8 juin 2025 lors de la conférence annuelle Xbox. La date de sortie n’a pas été donnée, mais Asus compte bien en dire plus lors de la Gamescom, le salon européen du jeu vidéo. Le constructeur devrait ainsi livrer la tant attendue date de sortie. Ce ne devrait être qu’une question de semaines, théoriquement avant la fin de l’été (22 septembre), donc.

A quel prix sera vendue la ROG Xbox Ally ?

La ROG Xbox Ally n’a pas encore de prix officiel. Cependant, il est possible de se faire une idée en regardant le tarif des précédentes Ally, qui ne diffèrent pas tellement de cette nouvelle mouture en termes de technique :

Le site espagnol 3DJuegos affirme avoir eu les prix de la machine en avant-première. Ainsi, la ROG Xbox Ally serait commercialisée à 599 euros tandis que le modèle X serait à 899 euros. Un tarif qui paraît cohérent, même si l’écart de prix entre les deux versions paraît tout de même important. Nous en saurons certainement plus lors du salon allemand.

A quoi ressemble l’interface de la ROG Xbox Ally ?

La ROG Xbox Ally affiche une interface dédiée conçue par Microsoft. Il s’agit d’une surcouche de Windows 11, mais contrairement à la ROG Ally « classique », l’OS est limité au strict minimum. Pas de bureau, pas de logiciels et drivers inutiles, seulement l’interface Xbox. Cela promet ainsi une expérience beaucoup plus fluide qui se rapproche de l’univers console.

Ainsi, la machine affiche une interface en tuiles, inspirée de l’application Xbox de Windows 11. Cela permet d’accéder à tous les jeux Xbox, mais pas seulement, puisque Microsoft précise qu’il est possible de télécharger d’autres boutiques, comme Epic Games Store ou Steam.

La GameBar Xbox est évidemment intégrée, accessible directement via un bouton dédié. Elle donne la possibilité d’accéder rapidement aux derniers jeux lancés, de prendre des screens ou des vidéos à partager sur les réseaux. A côté de l’écran, on remarque aussi le bouton des réglages rapides de la ROG Ally classique qui fait son retour. Il permet, par exemple, de régler à la volée le taux de rafraîchissement de l’écran ou encore sa définition.

Quels jeux sont disponibles sur la ROG Xbox Ally ?

La ROG Xbox Ally est compatible avec tous les jeux estampillés Xbox. Il est possible de les acheter, ou tout simplement d’y jouer avec un abonnement Game Pass. Par ailleurs, Microsoft précise que les sauvegardes sont stockées dans le cloud, pour reprendre sur sa ROG sa partie laissée en suspens sur sa console de salon ou sa tour.

La promesse, c’est qu’il est aussi possible d’installer des jeux d’autres boutiques en ligne, comme Steam ou l’Epic Games Store. De fait, le catalogue de la ROG Xbox Ally est déjà bien fourni, et ce dès son lancement.

D’autres constructeurs de PC feront-ils des Xbox ?

Pour le moment, la ROG Xbox Ally est la seule machine Xbox qui n’est pas conçue entièrement par Microsoft. Toutefois, ce partenariat suggère que d’autres suivront, du moins en cas de succès.

Déjà les rumeurs courent sur les futures machines Xbox. Le youtubeur colteastwood affirme que plusieurs machines sont en préparations, conçues par des constructeurs tels qu’Asus, Lenovo ou encore Razer. Il ne s’agiraient pas de consoles portables, mais de petites tours pensées pour le jeu, avec uniquement l’interface Xbox ainsi qu’un SoC qui se baserait sur l’architecture RDNA 4 d’AMD. En somme, des Xbox Series avec un peu plus de patate, et donc un peu plus chères. Elles seraient prévues en 2026. Le même Youtubeur suggère également que la machine qui succédera à la Xbox Series X (donc conçue par Microsoft) arriverait en 2027.