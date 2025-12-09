Vous avez un Pixel 9 Pro ? Google vous le répare gratuitement si vous rencontrez ce problème

Google vient d'annoncer l'ajout des Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Fold à son programme de réparation étendu. En cause, un problème technique qui impacte certaines unités et qui nécessite une réparation immédiate. Attention toutefois, tous les modèles ne sont pas éligibles à la réparation gratuite.

Bonne nouvelle pour tous les détenteurs de Pixel 9 Pro : Google s'engage à le réparer gratuitement. Du moins, si vous rencontrez un problème bien spécifique. Dans un billet de blog, la firme de Mountain View a en effet reconnu que certains de ses smartphones rencontrent un problème bien embêtant au niveau de leur écran. Plusieurs utilisateurs ont remonté que leur téléphone a commencé à afficher des lignes verticales sur toute la hauteur. Pour d'autres, l'écran s'est mis à clignoter sans aucune raison.

Comme on pouvait s'en douter, il s'agit d'un problème matériel qui nécessite un remplacement complet de l'écran. De quoi générer une certaine inquiétude chez les utilisateurs, qui pourraient se retrouver d'un moment à l'autre contraints d'amener leur smartphone chez un réparateur. Google a donc décidé de limiter la casse en ajoutant les Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et le Pixel Fold à son programme de réparation étendu. Traduction : si vous êtes victime d'un défaut de fabrication sur l'écran de votre smartphone, vous ne débourserez pas un centime pour le faire réparer.

Sur le même sujet – Pixel 9 et 10 : Google refuse de corriger ce bug très agaçant qui gâche la vie des utilisateurs depuis des mois

Google répare votre Pixel 9 Pro gratuitement si son écran lâche

À noter que ces problèmes d'écrans concernent majoritairement les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL selon Google. Or, bien que la firme ait également ajouté le Pixel 9 Fold au programme, celle-ci n'a pas précisé le type de problème que celui-ci peut rencontrer. Néanmoins, il est important de souligner que tous les Pixel concernés ne sont pas éligibles à la réparation gratuite, seulement ceux victimes des soucis évoqués plus hauts, laissant entendre que la version Fold peut elle aussi être impactée.

Google précise en effet que les smartphones avec un écran brisé, du liquide infiltré ou encore une protection endommagée ne seront pas éligibles à la réparation gratuite. De plus, il faudra avoir acheté son Pixel 9 Pro il y a moins de 3 ans pour pouvoir en profiter — ce, pour le moment, ne devrait pas poser trop de problèmes. Il faudra alors se se rendre dans un centre Google officiel, ou chez un réparateur agréé. Des options en ligne sont également disponibles.