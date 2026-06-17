Il envoie son Google Pixel 9 Pro XL en réparation, il reçoit un Samsung Galaxy S22 Ultra cassé à la place

Un membre de Reddit a raconté sa mésaventure pour le moins insolite avec le service après-vente de Google. Après avoir demandé au constructeur un smartphone Pixel de remplacement, celui-ci a reçu… un Samsung Galaxy S22 Ultra. Mais également cassé. Un joli cadeau empoisonné.

Devoir remplacer son smartphone à cause d'un dysfonctionnement ayant causé sa mort n'est jamais une expérience très agréable. Dans l'ensemble, les constructeurs essaient généralement d'arrondir les angles en proposant, lorsque le cas s'impose et sous couvert de garantie toujours valable, d'envoyer un nouveau modèle. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et un internaute se faisant appeler tjebakka l'a appris à ses dépens.

Celui-ci s'est rendu sur Reddit pour raconter son étrange mésaventure. Il y explique être « dans une totale incompréhension » après avoir été en contact avec le service après-vente de Google. Tout commence lorsque son Pixel 9 XL Pro se met à afficher une ligne verte tout le long de son écran, un problème malheureusement commun sur le smartphone. Il envoie donc son téléphone à Google et en demande un autre en remplacement.

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Google lui envoie un smartphone Samsung cassé en remplacement

Quelques jours plus tard, il reçoit donc un paquet provenant de Google avec, supposément, son tout nouveau Pixel 9 XL Pro. Mais une surprise l'attend à l'ouverture. À la place de son smartphone Google, il se retrouve face à un Samsung Galaxy S22 Ultra. La chose est déjà bien étrange en soi, mais ça ne s'arrête pas là. Pour couronner le tout, le smartphone Samsung a lui aussi son écran cassé.

Difficile de ne pas souligner l'ironie de la situation, sachant que les smartphones Galaxy ont eux aussi une fâcheuse tendance à être victime du bug de la ligne verte. Mais tjebakka, lui, ne rigole pas du tout. « Je veux juste récupérer mon téléphone. Réglez ce problème, Google ! », écrit-il, exaspéré, après avoir indiqué que la firme a lancé une enquête interne après sa plainte. Dans les commentaires de son post, un autre utilisateur souligne l'importance de toujours filmer son unboxing pour détenir une preuve en cas de problème.