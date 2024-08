Réparer le Pixel 9 Pro XL est très loin d’être une partie de plaisir, la preuve en vidéo

En s'intéressant à la fabrication interne des Pixel, on se rend compte que la réparabilité des smartphones, notamment du modèle 9 Pro XL, n'est pas un point sur lequel Google a fait des efforts.



Les performances d'un smartphone ne font pas tout. Certes, quand on se demande si l'on va acheter ou non un nouveau modèle, on s'intéresse d'abord à sa fiche technique : processeur, capteurs photo… Ce ne sont pas les seuls critères retenus pour autant, surtout aujourd'hui. La question de la durée de vie de l'appareil est de plus en plus centrale, surtout quand le prix des mobiles les plus haut de gamme dépasse facilement le millier d'euros.

Au niveau logiciel, la plupart des smartphones Android promettent désormais 7 ans de mises à jour. C'est beaucoup, mais inutile si au bout de 3 ou 4 ans, la batterie ne tient pas même pas une demi-journée ou que le micro ne capte presque plus les sons. Il est donc indispensable que le smartphone soit facile à réparer. C'est que qu'a cherché à savoir le célèbre youtubeur JerryRigEverything en démontant le Pixel 9 Pro XL de Google. Le résultat fait peine à voir.

Le Pixel 9 Pro XL est très difficile à réparer, particulièrement si vous voulez changer ce composant

Dès la coque arrière enlevée, on constate que Google a fait un choix qui ne va pas faciliter le démontage et le remontage du smartphone : certaines vis sont inhabituelles et la plupart sont de tailles différentes. Mais le plus gros point noir se situe au niveau de la batterie. Elle est entourée d'un genre de bande sur laquelle il faut en théorie tirer pour retirer le composant. Sauf que si vous le faites, vous allez juste la casser.

La batterie est en effet collée au Pixel avec un adhésif puissant. La seule solution est de dissoudre ce dernier avec de l'alcool spécial, et encore, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Pour le vidéaste, la batterie du Pixel 9 Pro XL est carrément la plus dure à remplacer tous smartphones “grand public” confondus, iPhone inclus. Le site iFixit, spécialisé dans la réparation de mobiles, est arrivé à des conclusions similaires et attribue une note de réparabilité provisoire de 5/10 à l'appareil de Google.