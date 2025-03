La Volkswagen ID.3 reçoit une nouvelle batterie plus endurante et pourrait devenir moins chère

La Volkswagen ID.3 en Chine adopte une nouvelle batterie qui améliore sa longévité et sa sécurité. Cette évolution pourrait aussi permettre à la marque de proposer une variante de ce modèle plus abordable chez nous.

Les constructeurs automobiles cherchent sans cesse à améliorer leurs véhicules électriques, notamment en proposant des batteries plus performantes et abordables. En Chine, où la concurrence est particulièrement rude, Volkswagen ajuste sa stratégie pour rester dans la course. Son modèle ID.3 bénéficie désormais d’une nouvelle technologie de batterie, moins chère à produire, déjà adoptée par plusieurs rivaux.

Volkswagen équipe désormais l’ID.3 d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate), une alternative aux batteries NMC utilisées jusqu’ici. Ce type de batterie est déjà présent sur plusieurs modèles en France, comme la Tesla Model 3 Propulsion, la MG4 ou encore la Dacia Spring. Avec une capacité de 53,5 kWh, elle permet d’atteindre 451 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC, soit quasiment la même autonomie que la version NMC. Mais ce changement ne concerne pour l’instant que le marché chinois.

La Volkswagen ID.3 avec batterie LFP pourrait voir son prix baisser en Europe

L’un des principaux avantages des batteries LFP est leur durée de vie plus longue grâce à une meilleure résistance aux cycles de charge. Elles sont aussi moins sensibles à la surchauffe, réduisant ainsi les risques d’incendie. Cependant, leur principal défaut reste le temps de recharge, qui est plus long que celui des batteries NMC. Sur l’ID.3, il faut 48 minutes pour passer de 30 % à 80 %, contre 42 minutes pour la version NMC. Une différence qui peut peser face à des modèles concurrents dotés de recharges ultra-rapides.

Volkswagen commercialise cette version au même prix que la variante NMC, soit 119 900 yuans (environ 15 300 €). Une stratégie qui pourrait évoluer, surtout face à la BYD Dolphin, proposée à 12 750 € en Chine. Reste à savoir si cette batterie sera un jour proposée en Europe. Elle pourrait permettre de réduire le prix d’entrée de l’ID.3, un atout non négligeable face à des concurrentes comme la MG4 ou la Renault Mégane E-Tech. Pour l’instant, la marque n’a fait aucune annonce officielle, mais la guerre des prix sur le vieux continent pourrait forcer la marque à revoir sa stratégie.