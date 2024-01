Hyundai confirme le lancement d’un nouveau SUV électrique compact en Europe

Alors qu'on le pensait réservé au marché sud-coréen, Hyundai vient de confirmer le lancement du SUV urbain électrique Casper en Europe d'ici la fin d'année 2024. Il viendra se confronter directement aux ténors du segment comme la Dacia Spring et le Citroën ë-C3.

Tandis qu'on attend toujours d'en apprendre plus sur la Ioniq 6N, la voiture électrique la plus puissante jamais développée chez Hyundai, la marque sud-coréenne vient de tenir une nouvelle conférence de presse en France.

A cette occasion, le constructeur a fait plusieurs annonces concernant le marché français. Nous avons notamment appris que les prix du Kona électrique allaient être revus à la baisse avec une réduction de 4 000 €. Un changement de tarif nécessaire aux yeux du fabricant, surtout après les baisses de prix opérées par Tesla sur la Model Y, mais aussi par Volkswagen sur les ID. 3 et ID. 4 par exemple.

Désormais, le SUV électrique est donc proposé à partir de 38 180 €. Notez qu'il est bénéficie également d'une offre de leasing social. En effet, les ménages les plus modestes peuvent acquérir le Kona électrique à partir de 95 € TTC/mois via un LLD de 37 mois et 37 000 km.

Hyundai officialise l'arrivée du SUV Casper en Europe

Mais ce n'est pas tout. Durant cette conférence de presse, la compagnie sud-coréenne a annoncé une autre bonne nouvelle, plutôt inattendue il faut le dire. En effet, Hyundai a confirmé le lancement du Casper en Europe d'ici la fin 2024. Pour les non-connaisseurs, il s'agit du dernier SUV compact urbain 100 % de la marque.

Lancé en Corée du Sud en 2021, ce petit SUV de 3,6 mètres de longueur est proposé avec des motorisations thermiques de 67 ch ou 100 ch selon les versions. Alors qu'on le pensait réservé au marché national de Hyundai, le petit fantôme (vous avez la référence c'est bon ?) va donc débarquer sur le Vieux Continent. D'après les premières informations distillées par le constructeur, le Casper va troquer ses motorisations thermiques pour une motorisation uniquement électrique pour le marché européen.

Concernant ses caractéristiques techniques, Hyundai n'a pas encore dit un mot sur le sujet. Malgré tout, nous savons qu'il pourrait reprendre une partie des éléments de la Kia Ray EV, soit un moteur de 63 kW, une batterie de 35 kWh et une autonomie d'environ 200 km. Quant au prix, il devrait tourner autour des 20 000 €, l'idée étant de concurrencer les ténors du segment comme la Dacia Spring et le nouveau Citroën ë-C3 (proposé à partir de 23 300 € avant bonus écologique).

Source : AutoMoto