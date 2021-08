Hyundai Kona : le véhicule électrique établit un record d’autonomie avec 790 km au compteur

À Madrid, une équipe de pilotes a réussi à parcourir 790 kilomètres avec un véhicule électrique, sur une seule charge. Le modèle utilisé était un Hyundai Kona qui a été homologué pour effectuer une distance de 660 kilomètres en temps normal. Un nouveau record d'autonomie a donc été établi.

Le Hyundai Kona Electric est un SUV compact long de 4,2 mètres, avec cinq places et un coffre de 332 litres. Il est disponible en deux versions, dont une plus abordable avec 136 chevaux et une batterie de 39 kWh qui offre 305 kilomètres d'autonomie. La deuxième version (plus haut de gamme) embarque 204 chevaux et une batterie de 64 kWh qui dispose d'une autonomie moyenne officielle de 484 kilomètres (660 km pour un usage citadin) et qui offre des performances supérieures comme une vitesse maximale de 167 km/h et un 0-100 km/h en 7,9 secondes.

790 km : un record d'autonomie pour le Hyundai Kona

Une équipe de trois pilotes s'est relayée dans la capitale espagnole pour dépasser les 660 kilomètres d'autonomie du Hyundai Kona. L'essai effectué par les journalistes a commencé au Centre de recherche automobile de l’Université polytechnique de Madrid (INSIA). Le Hyundai Kona, qui s’est ensuite rendu sur le périphérique madrilène, n’a subi aucune modification pour le test. Au total, le véhicule électrique a roulé pendant 15 heures et 17 minutes en plein milieu de la circulation, avec une consommation moyenne de 8,2 kWh/100 km et une vitesse moyenne de 52,19 km/h. Pendant cette période, la voiture a effectué une distance de 790 kilomètres ; soit 210 kilomètres de moins par rapport à la voiture électrique imaginée par Mercedes.

À l'issue de ce record établi par les trois pilotes pour le journal El Pais, le directeur général de Hyundai Motor en Espagne a déclaré que “grâce à ce test, il a été démontré que le Hyundai Kona Electric est un véhicule adapté à un usage quotidien“. Il a remercié les efforts déployés au cours de cette expérience qui a montré que Hyundai est une marque leader en matière d'électromobilité et que le Kona Electric est un modèle de voiture électrique très efficace et respectueux de l'environnement.

Source : El Pais