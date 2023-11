Hyundai prépare l’arrivée de la Ioniq 6 N, sa voiture électrique la plus puissante à ce jour

Alors que la Hyundai Ioniq 5 N commence tout juste à être dévoilée en Amérique du Nord, le constructeur prépare déjà la relève. Selon le média australien Drive, la Ioniq 6 N serait d’ores et déjà en développement. Elle devrait faire son apparition dans ses premiers salons courant 2025.

Un peu plus tôt cette année, Hyundai a lancé sa Ioniq 6, une berline électrique qui fait suite au SUV, précédente représentant de la gamme. Mais ces véhicules s’adressent au grand public. En parallèle, le constructeur développe également des voitures sportives, via sa gamme Ioniq N. Ainsi, il y a à peine quelques jours, la Ioniq 5 N a fait son apparition lors du LA Auto Show.

Avec sa batterie 84 kWh et plateforme E-GMP, la Ioniq 5 N embarque un moteur de 641 chevaux, ce qui en fait la voiture électrique du constructeur la puissante à ce jour. Celle-ci est d’ailleurs capable de passer 0 à 100 mk/h en seulement 3,25 secondes. La voiture débutera sa commercialisation en mars prochain, selon Hyundai, qui ne tardera pas à dévoiler l’ensemble de ses spécificités techniques.

La Hyundai Ioniq 6 serait déjà en préparation

Autrement dit, il est déjà temps de penser à la suite pour le constructeur. Et c’est précisément ce qu’il fait, à en croire un récent rapport du média australien Drive. Selon ce dernier, la Ionique 6 N serait d’ores et déjà en développement dans les bureaux de Hyundai. Bien entendu, il est encore beaucoup trop tôt pour spéculer sur les performances de celle-ci. On peut néanmoins spéculer sans trop se tromper qu’il sera de la voiture la plus puissante de la firme.

Si l’on se réfère aux précédentes déclarations de Hyundai, il y a de fortes chances pour que la Ioniq 6 N s’inspire fortement de la RN22e, une concept car dévoilée l’an dernier, équipée de la même plateforme E-GMP que la Ioniq 5 N. Le design, de son côté, reprendrait dans les grandes lignes celui de la Ioniq 6 grand public. Nous n’avons que très peu d’informations à son sujet pour le moment. Gageons néanmoins que le véhicule sera présenté en salon dès l’année 2025.

